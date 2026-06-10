Σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari και με τη φιλοξενία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

Η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος (ΕΛΠΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari και με τη φιλοξενία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Το Marketing στην Όπερα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στην αίθουσα της ΕΔΙΠΤ (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος).

Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας θα είναι η Κατερίνα Κοντού, Research Manager της Focus Bari, ο Θέμης Σαρανταένας, Σύμβουλος Marketing, και ο Σταμάτης Μπερής, τενόρος και πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και σπουδαστές του χώρου της Λυρικής Τέχνης, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του marketing στην ανάπτυξη και προβολή της όπερας και των καλλιτεχνών της. Η ημερίδα θα ξεκινήσει με ένα μουσικό καλωσόρισμα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ και νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες, μέλη της Ένωσης, οι οποίοι θα γεμίσουν τη φιλόξενη αίθουσα της ΕΔΙΠΤ με αγαπημένες μελωδίες από τον κόσμο της όπερας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση θέσης στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.