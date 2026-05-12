Για 4η χρονιά το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, συμμετέχει στην εκστρατεία #PlantHealth4Life με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την προστασία των φυτών

Η εκστρατεία #PlantHealth4Life συνεχίζει, για τέταρτο έτος, την κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 33 -συνολικά- χωρών της ΕΕ, για να τεθεί η υγεία των φυτών στο επίκεντρο των καθημερινής μας ζωής.

Η Ελλάδα συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία #Planthealth4Life με τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Από το ξεκίνημα της, η εκστρατεία έχει εστιάσει στη στενή σχέση της υγείας των φυτών με την καθημερινή μας ζωή –από το φαγητό που τρώμε μέχρι τις συνήθειές μας όταν ταξιδεύουμε, όταν φροντίζουμε τον κήπο μας και κάνουμε τις αγορές μας γι’ αυτόν.

Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, η 4ετής εκστρατεία #PlantHealth4Life ολοκληρώνεται αυτήν την χρονιά ενθαρρύνοντας τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη να ενημερώνονται, να διαδίδουν το μήνυμα και να ακολουθούν απλές δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των φυτών, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

«Η εκστρατεία #PlantHealth4Life βασίζεται σε μια βασική αρχή: η ευαισθητοποίηση ενισχύει τη δράση. Σε αυτήν την τελευταία χρονιά, η εκστρατεία τονίζει ότι η προστασία της υγείας των φυτών σημαίνει διαφύλαξη των τροφίμων, του περιβάλλοντος και του μέλλοντός μας. Με τη συμμετοχή πολιτών από όλη την Ευρώπη, η εκστρατεία έθεσε γερά θεμέλια που θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες για την προστασία των φυτών και μετά το τέλος της εκστρατείας», δήλωσε ο Sylvain Giraud, επικεφαλής της Μονάδας για την Υγεία των Φυτών στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η επιστήμη μάς βοηθά να κατανοήσουμε τους κινδύνους για την υγεία των φυτών, αλλά αυτό δεν αρκεί: οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνδέσουν αυτές τις γνώσεις με την καθημερινότητά τους». Η εκστρατεία #PlantHealth4Life καθιστά την υγεία των φυτών κατανοητή και επίκαιρη. Ταξιδεύοντας με υπευθυνότητα, κάνοντας υπεύθυνες αγορές και εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη λύση», εξηγεί ο Tobin Robinson, επικεφαλής της Μονάδας της EFSA για το Περιβάλλον, τα Φυτά και την Οικοτοξικολογία.

Δείχνοντας ότι η υγεία των φυτών μάς αφορά όλους, η εκστρατεία #PlantHealth4Life επιδιώκει να αφήσει μια μόνιμη παρακαταθήκη ευαισθητοποίησης και κοινής ευθύνης.

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντική

Οι ενέργειες κάθε Ευρωπαίου πολίτη έχουν καθοριστική σημασία για την προστασία της υγείας των φυτών. Η εκστρατεία απευθύνεται σε όλους, και κυρίως:

στους ταξιδιώτες που έχουν περιέργεια , τους αρέσει να εξερευνούν τον κόσμο και τη φύση·

, τους αρέσει να εξερευνούν τον κόσμο και τη φύση· στους ανθρώπους που καλλιεργούν και φροντίζουν λαχανικά, λουλούδια και δέντρα στο σπίτι·

και φροντίζουν λαχανικά, λουλούδια και δέντρα στο σπίτι· στους γονείς που ενδιαφέρονται για την τροφή που καταναλώνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους και επιθυμούν να προστατεύσουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα για τις μελλοντικές γενιές.

Στον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας #PlantHealth4Life οι πολίτες μπορούν να βρουν υλικό, όπως δελτία Τύπου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βίντεο, τα οποία και μπορούν να μελετήσουν και αναδημοσιεύσουν.

Λίγα λόγια για την εκστρατεία

Η εκστρατεία #PlantHealth4Life είναι μια πολυετής εκστρατεία που αναπτύχθηκε με στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασίζεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των πολιτών όσον αφορά την υγεία των φυτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εκστρατεία συνεχίζει να επεκτείνεται σε 33 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία, καθώς και σε χώρες στο προενταξιακό στην ΕΕ στάδιο: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο*, Μαυροβούνιο και Τουρκία, και Ελβετία.

Τα φυτά αποτελούν το 80% της τροφής που καταναλώνουμε, τρέφουν τα ζώα που εκτρέφουμε για τροφή και καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και όχι μόνο: υγιή φυτά σημαίνει καλή γεωργική απόδοση, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των φυτών.

Η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο και τα ταξίδια βοηθούν την εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών που μπορούν να καταστρέψουν καλλιέργειες και να βλάψουν το περιβάλλον. Για να προστατεύσει τα φυτά της χώρας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης του φυτικού κεφαλαίου. Η επιτήρηση περιλαμβάνει ελέγχους και δειγματοληψίες σε καλλιέργειες, στην αγορά και στα σύνορα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται έγκαιρα επικίνδυνοι οργανισμοί, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η προστασία του φυτικού κεφαλαίου διασφαλίζει την αγροτική παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα των τροφίμων που φτάνουν στον πολίτη.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.