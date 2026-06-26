Με τη φιλοξενία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου - ΕΔΙΠΤ

Η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος- ΕΛΠΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari και με τη φιλοξενία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου - ΕΔΙΠΤ διοργάνωσε την Ημερίδα με τίτλο: «Το Marketing στην Όπερα» την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 12.00 στην αίθουσα της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΔΙΠΤ, Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 25 (3ος Όροφος).

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της ΠΟΘΑ, Κώστας Κεχαγιόγλου, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΘΑ, Τάσος Κατοπόδης, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Γραφείου Τύπου & Social Media της ΚΟΑ, Άννα Τσεϊμαζίδου, η Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ, Πένυ Καλύβα, η ιδρύτρια της Focus Bari και Resilience Expert, Ξένια Κούρτογλου, ο Δημοσιογράφος, Μουσικός Κριτικός, Δημήτρης Κιουσόπουλος, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν η Κατερίνα Κοντού, Research Manager, Focus Bari, ο Θέμης Σαρανταένας, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και ο Σταμάτης Μπερής , Τενόρος, πρώην Αναπληρωτής – Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Λυδίας Αγγελοπούλου, Προέδρου της ΕΛΠΕ άνοιξε την Ημερίδα με τον χαιρετισμό της, αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ και στη συνέχεια το βήμα στους λυρικούς καλλιτέχνες, μέλη της ΕΛΠΕ - Κάτια Πάσχου, Γενική Γραμματέα, Αντωνία Καλογήρου, Ταμία ΕΛΠΕ, Ιωάννα Τσιλιμίγκα, Μέλος ΔΣ, Αθηνά Σμέρδη, Σταμάτη Μπερή - για το μουσικό καλωσόρισμα με τον Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου στο πιάνο.

Η Κατερίνα Κοντού, Research Manager, Focus Bari στην παρουσίαση της έρευνας «Η Art Music στην Ελλάδα: Στάσεις & Προοπτικές» [Παρουσίαση ερευνητικής μελέτης της Focus Bari με αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για το πολιτιστικό αποτύπωμα και την Art Music στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με στοιχεία από YouGov Profiles.] υπογράμμισε δύο βασικά ευρήματα:

Οι Έλληνες Λυρικοί Καλλιτέχνες θεωρούνται ισάξιοι στη συνείδηση του κοινού με τους ξένους, ενώ το κοινό επιθυμεί να έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί τους Έλληνες Λυρικούς Καλλιτέχνες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους πιο συχνά καθώς νιώθει οικειότητα και περισσότερη συναισθηματική σύνδεση.

Ένα ποσοστό 57% Δυνητικού Κοινού στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει αντικείμενο προσέλκυσης προς την Art Music (λόγια μουσική) με τις κατάλληλες κινήσεις (Περιφερειακά Δημοτικά Θέατρα, μη αναμενόμενοι χώροι, εκπαιδευτικά προγράμματα)

Ο Θέμης Σαρανταένας, Σύμβουλος Μάρκετινγκ στην διαδραστική ομιλία του «Η φωνή σε φέρνει στην πόρτα. Το marketing σε βάζει μέσα.» ανέπτυξε μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο με το κοινό βασικά βήματα στρατηγικής μάρκετινγκ που μπορεί να εφαρμόσει ένας νέος καλλιτέχνης στην καθημερινότητά του χωρίς να περιμένει την ευκαιρία, αλλά να τη δημιουργεί σε ένα όχι μόνο ανταγωνιστικό αλλά και «αχαρτογράφητο» περιβάλλον. Σημαντικές επισημάνσεις:

Ενημερωμένη καλλιτεχνική παρουσία: βιογραφικό, φωτογραφία αλλά και προφίλ σε κλαδικά κοινωνικά δίκτυα όπως operabase.

Παρακολούθηση του μουσικού διεθνούς και εγχώριου γίγνεσθαι: διαγωνισμών ακροάσεων – και συμμετοχή, επικοινωνία με επαγγελματίες του χώρου.

Ορθή χρήση των κοινωνικών δικτύων ως ψηφιακού touchpoint της επικοινωνίας αυτής: συχνότητα αλλά και περιεχόμενο.

Η παρουσίαση του Σταμάτη Μπερή, Τενόρου, πρώην Αναπληρωτή – Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Από τη θεωρία στην πράξη», ολοκλήρωσε την ημερίδα, όπου μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναλύθηκε:

Η συνολική εξωστρεφής δράση του καταξιωμένου τενόρου εντός και εκτός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η ορθή προετοιμασία για ένα νέο καλλιτέχνη για την είσοδό του στον καλλιτεχνικό χώρο και την αγορά εργασίας.

Κλείνοντας, το ΔΣ της ΕΛΠΕ ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό με νέες δράσεις για τους λυρικούς καλλιτέχνες και την όπερα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΠΕ

Λυδία Αγγελοπούλου, Πρόεδρος, Μεσόφωνος

Άγγελος Χονδρογιάννης, Αντιπρόεδρος, Μπασοβαρύτονος

Κάτια Πάσχου, Γενική Γραμματέας, Υψίφωνος

Αντωνία Καλογήρου, Ταμίας, Υψίφωνος

Μάτα Κατσούλη, Έφορος, Υψίφωνος, Μαέστρος

Ιωάννα Τσιλιμίγκα, Μέλος, Υψίφωνος

Αλέξανδρος Γάβαρης, Μέλος, Βαρύτονος