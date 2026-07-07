Παραγωγή νέου οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού, που αναδεικνύει τις αυθεντικές εμπειρίες, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη φυσική ομορφιά του νησιού πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν.

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής της για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ρόδου και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ολοκλήρωσε σε συνεργασία με τη Marketing Greece ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής σύγχρονου προωθητικού υλικού, με επίκεντρο τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή ενός κεντρικού βίντεο προβολής, έξι θεματικών βίντεο και εκτενούς φωτογραφικού υλικού υψηλών προδιαγραφών, τα οποία αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες, την τοπική ζωή και τις μοναδικές εμπειρίες που συνθέτουν τη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα της Ρόδου, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εκτός της θερινής περιόδου.

Το παραγόμενο οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό θα είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση από όλα τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να ενισχύσουν τις δικές τους δράσεις προβολής, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί και από την ίδια την Ένωση στις ενέργειες προώθησης του προορισμού στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, το περιεχόμενο θα φιλοξενηθεί στο portal Discover Greece, ενώ θα υποστηριχθεί από στοχευμένη καμπάνια προβολής στα ψηφιακά κανάλια υου Discover Greece, προσφέροντας σημαντική διεθνή προβολή στη Ρόδο και αναδεικνύοντάς την ως έναν αυθεντικό, πολυθεματικό προορισμό που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε εποχή του χρόνου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, δήλωσε: «Η Ρόδος διαθέτει έναν μοναδικό πλούτο εμπειριών που ξεπερνά τα στενά όρια της θερινής περιόδου. Στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου είναι η ανάδειξη του αυθεντικού χαρακτήρα του προορισμού, του πολιτισμού, της φύσης, της γαστρονομίας και των ανθρώπων του, μέσα από σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία προβολής.

Η συνεργασία μας με τη Marketing Greece αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και τη βαθιά γνώση των σύγχρονων ταξιδιωτικών τάσεων, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό υψηλής ποιότητας που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Ρόδου στις διεθνείς αγορές.

Πιστεύουμε ότι η προβολή αυθεντικών εμπειριών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού. Ως Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ρόδου και αναδεικνύουν όλα όσα την καθιστούν έναν προορισμό μοναδικό, κάθε εποχή του χρόνου».