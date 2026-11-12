Στο 59% το Instagram, στο 33% το TikTok από μόλις 6%, ενώ το 44% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI αξιοποιεί την τεχνολογία για δημιουργία περιεχομένου. Σημαντικό ενδιαφέρον και για την αυτοματοποίηση του marketing

Γράφει ο Δημήτρης Τσουκαλάς

Σημαντική ενίσχυση της ψηφιακής προώθησης, ανακατατάξεις στις πλατφόρμες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις για τις καμπάνιες τους και ταχύτατη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο marketing και τη δημιουργία περιεχομένου καταγράφει η νέα έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026», που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Telekom και παρουσιάστηκε χθες μαζί με την νέα εκπαιδευτική δράση Telekom Grow Your Business – AI Edition”.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 78% των επιχειρήσεων του δείγματος διατηρεί παρουσία στα social media, έναντι 71% το 2024, ενώ το 71% αξιοποιεί ψηφιακές καμπάνιες προώθησης, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 61% που είχε καταγραφεί πριν από δύο χρόνια.

Το Instagram ξεπερνά το Facebook, εκτοξεύεται το TikTok

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά της ψηφιακής διαφήμισης παρουσιάζουν οι μεταβολές στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι ελληνικές ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Instagram ενισχύει σημαντικά τη θέση του, φτάνοντας στο 59% από 49% το 2024, ξεπερνώντας το Facebook Ads, το οποίο καταγράφει μικρότερη άνοδο και διαμορφώνεται στο 49%, έναντι 47% στην προηγούμενη μέτρηση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του TikTok, το οποίο φτάνει στο 33% από μόλις 6% το 2024, καταγράφοντας αύξηση 27 ποσοστιαίων μονάδων και αναδεικνυόμενο στην τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των social media για ψηφιακές καμπάνιες.

Στο σύνολο των εργαλείων ψηφιακής προώθησης που εξετάζει η έρευνα, η κατηγορία Google Search (SEO) παραμένει πρώτη με 75%, έναντι 74% το 2024. Σταθερό στο 31% παραμένει το Google Display Network, ενώ το LinkedIn ενισχύεται στο 11% από 8%.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη χρήση των επιμέρους πλατφορμών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις και όχι την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφουν σαφή ενίσχυση του Instagram και κυρίως του TikTok στο μείγμα ψηφιακής προώθησης των ΜμΕ.

Τα social media αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στην επικοινωνία με τους πελάτες

Αλλαγές καταγράφονται και στην αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές.

Το 64% των ΜμΕ χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας με τους πελάτες, έναντι 54% το 2024, με το Viber να αξιοποιείται από το 40% των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση της χρήσης των social media ως καναλιού άμεσης επικοινωνίας, καθώς το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 33% από μόλις 3% το 2024.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει τον διευρυμένο ρόλο των κοινωνικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τη διατήρηση της επαφής με το πελατειακό κοινό.

Η AI βρίσκει εφαρμογή κυρίως στο περιεχόμενο και το marketing

Σημαντικά ευρήματα προκύπτουν και για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, το 45% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εργαλεία AI, έναντι 13% το 2024, με τις εφαρμογές Generative AI να κυριαρχούν.

Το marketing και η παραγωγή περιεχομένου αποτελούν τις σημαντικότερες περιοχές αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, μεταξύ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI, το 44% αξιοποιεί την τεχνολογία για δημιουργία περιεχομένου και κειμένων, το 23% για marketing και επικοινωνία και το 21% για παραγωγή εικόνων ή βίντεο.

Ακολουθούν η αυτοματοποίηση back-office διαδικασιών με 14%, η ανάλυση δεδομένων και υποστήριξη αποφάσεων με 13% και η εξυπηρέτηση πελατών μέσω chatbots και AI assistants με 9%.

Στα εργαλεία Generative AI, το ChatGPT κυριαρχεί με ποσοστό 81%, ενώ ακολουθούν το Google Gemini με 25% και το δωρεάν Microsoft Copilot Chat με 15%.

Ωστόσο, η αυξανόμενη διείσδυση της AI δεν συνοδεύεται ακόμη από αντίστοιχο επίπεδο εξοικείωσης. Έξι στους δέκα χρήστες παραμένουν στις δωρεάν εκδόσεις των εργαλείων, ενώ το 68% δηλώνει μικρή ή καθόλου εξοικείωση με την τεχνολογία. Αντίθετα, μόλις το 10% αναφέρει υψηλή εξοικείωση.

Στο προσκήνιο η αυτοματοποίηση του marketing με AI

Αξιοσημείωτο είναι και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την επόμενη φάση αξιοποίησης της AI, με έμφαση σε αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς που μπορούν να αυτοματοποιούν επιχειρηματικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 40% των ΜμΕ εκδηλώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για λύσεις AI marketing automation, ενώ επιπλέον 44% δηλώνει μέτριο ενδιαφέρον.

Το συγκεκριμένο εύρημα υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της AI στο marketing, πέρα από τη σημερινή χρήση της για παραγωγή κειμένων και δημιουργικού περιεχομένου.

Η ψηφιακή προώθηση προηγείται της ολοκληρωμένης εμπειρίας πελάτη

Παρά την αυξανόμενη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για διαφήμιση και προβολή, η έρευνα αναδεικνύει σημαντική απόσταση μεταξύ ψηφιακής προώθησης και εξυπηρέτησης πελατών.

Συγκεκριμένα, το 68% των επιχειρήσεων αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εξυπηρέτηση πελατών περιορίζεται στο 50%.

Παράλληλα, το 27% διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα, από 24% το 2024. Ωστόσο, μεταξύ των επιχειρήσεων με e-shop, το 75% πραγματοποιεί πλέον ηλεκτρονικά πάνω από το 10% των συνολικών του πωλήσεων, έναντι 55% το 2024.

Στο πεδίο της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, η χρήση CRM ανέρχεται στο 46%, ενώ συστήματα data analytics χρησιμοποιεί το 45% των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη εκπαίδευσης αναδεικνύεται στον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με ποσοστό 47%, έναντι 27% το 2024.

Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν μια αγορά στην οποία η ψηφιακή παρουσία και προώθηση έχουν πλέον εδραιωθεί, με το Instagram, το TikTok και την παραγωγική AI να αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο. Η πρόκληση της επόμενης ημέρας αφορά την αποτελεσματικότερη σύνδεση των ενεργειών marketing με τα δεδομένα, τις πωλήσεις και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή 400 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διέθεταν κάποια ψηφιακή υποδομή.