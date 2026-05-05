Με happenings και μειωμένες τιμές για τους καταναλωτές

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2025 την θεσμοθέτηση της Εβδομάδας Πωλήσεων σαν μιά Γιορτή των Πωλήσεων, μια δράση εμπνευσμένη από την επιτυχημένη Sales Week που εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το περσυνό 1ο επιτυχημένο λανσάρισμα του θεσμού, με συμμετοχή μεγάλων Εταιρειών (DIXONS ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, COFFEE ISLAND κ.α.), φέτος το ΙΠΕ προγραμματίζει την ενέργεια αυτή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου, 1-7 Ιουνίου 2026.

Η πρωτοβουλία έχει πολλαπλούς στόχους, με πρωτεύοντα την ανάδειξη του Κλάδου Πωλήσεων ως βασικό παράγοντα θετικής συμβολής στην Ελληνική οικονομία αλλά και την άμεση σύνδεση του με υποστηρικτικές δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Διαφορροποιείται απο τις εκπτώσεις τύπου Black Friday και καθιερώνεται ως μια Εβδομάδα Πωλήσεων για Καλό Σκοπό!

Μια γιορτή για τον κλάδο με μοναδικά σημειολογικά χαρακτηριστικά :

Η σύνδεση με κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις θα μπορεί να λειτουργήσει

μέσω της υποστήριξης Φορέων ή Οργανισμών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των εκπτώσεων την συγκεκριμένη εβδομάδα.

Για εκπτώσεις που κάθε Επιχείρηση θέλει να προσφέρει στους καταναλωτές.

Τρόποι συμμετοχής :

Προσφορά έκπτωσης ή προσφοράς περιορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Πωλήσεων (1-7 Ιουνίου).

κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Πωλήσεων (1-7 Ιουνίου). Συνεισφέρετε ένα % των εσόδων ή μια σταθερή δωρεά ανά πώληση στον κοινό σκοπό

στον κοινό σκοπό Μοιραστείτε την εκδήλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών δελτίων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το λογότυπο SALES WEEK ΙΠΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία υποχρέωση προς το ΙΠΕ

Η προώθηση της ενέργειας θα πραγματοποιηθεί με έντονο Marketing Campaign από το ΙΠΕ.