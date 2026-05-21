Η Ford Motor Company χάνει την global chief marketing officer Lisa Materazzo, η οποία αποχωρεί από την 1η Ιουνίου. Ο Dean Stoneley, global product marketing executive director, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα interim global chief marketing officer, έως ότου η Ford βρει τον διάδοχό της.

Από τότε που εντάχθηκε στη Ford το 2023, προερχόμενη από την Toyota, η Materazzo διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της παγκόσμιας λειτουργίας marketing της εταιρείας. Ο πρόεδρος και CEO της Ford, Jim Farley, δήλωσε: «Εκτιμάμε τη σημαντική συμβολή της Lisa στο πλάνο Ford+, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας μιας παγκόσμιας ομάδας υψηλού επιπέδου, της ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της υποστήριξης του δικτύου αντιπροσώπων μας σε όλο τον κόσμο. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της».