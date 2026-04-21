Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, από τις 09:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το φόρουμ «Το Ταξίδι της Γονεϊκότητας», στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22). Το Forum διοργανώνεται από τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, στο πλαίσιο της διαχρονικής τους αποστολής να βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη στήριξης, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη, την ενδυνάμωση και την ουσιαστική υποστήριξη της οικογένειας.

Αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία διαλόγου και συν-διαμόρφωσης προτάσεων γύρω από την υποστήριξη της γονεϊκότητας στη σύγχρονη εποχή, φέρνοντας σε κοινό τραπέζι επαγγελματίες παιδικής προστασίας, ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς και νέους. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς, να παρουσιαστούν καλές πρακτικές από το πεδίο και να διατυπωθούν προτάσεις που θα συμβάλουν στον σχεδιασμό αποτελεσματικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων στήριξης της οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην καθολική υποστήριξη όλων των γονέων όσο και στις στοχευμένες προσεγγίσεις για γονείς και φροντιστές παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, το Forum δίνει βήμα και στη φωνή των ίδιων των παιδιών, αναδεικνύοντας τις πραγματικές τους ανάγκες σε σχέση με τη γονεϊκή στήριξη. Μέσα από θεματικές συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, επαγγελματιών και κοινοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Το «Ταξίδι της Γονεϊκότητας» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη γονεϊκότητα και την οικογενειακή υποστήριξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης.Το Forum είναι ανοιχτό σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο και να συμβάλουν στη συν-διαμόρφωση προτάσεων για τη στήριξη της οικογένειας.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σκανάρουν το QR code που θα βρουν στη σχετική αφίσα.