Στο πλαίσιο της παρουσίας του Freenow στο BeWell Festival 2026 by Allwyn

Το Freenow συμμετείχε ως Επίσημος Συνεργάτης Μετακίνησης (Mobility Partner) στο BeWell Festival 2026 by Allwyn , το μεγαλύτερο fitness & wellness festival της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο φεστιβάλ, το Freenow, σε συνεργασία με τη Sleed, παρουσίασε το «Destination ZEN»: Ένας χώρος που υποδέχθηκε χιλιάδες πόλεις και τους έδωσε την ευκαιρία να πατήσουν, έστω και για λίγα λεπτά, pause – όπως ακριβώς συμβαίνει και σε μια διαδρομή με ταξί μέσα στην ημέρα. Για πολλούς ανθρώπους, η μετακίνηση δεν είναι απλώς μετάβαση από το Α στο Β, αλλά μια σημαντική στιγμή αποφόρτισης: λίγα λεπτά χαλάρωσης, χωρίς, χωρίς περιορισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το περισσότερο έγινε μια προέκταση αυτής της καθημερινής εμπειρίας. Ένας χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να απομονωθούν από τη φασαρία, να χαλαρώσουν και να πάρουν μια βαθιά ανάσα, όπως ακριβώς σε εκείνα τα σύντομα “διαλείμματα” που προσφέρουν οι διαδρομές με ταξί μέσα στη μέρα.

Παράλληλα, η Sleed σχεδίασε και υλοποίησε μια creator καμπάνια με δημιουργούς από τους χώρους του fitness, του wellness και του mindfulness, μεταφέροντας το μήνυμα στα social media. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και αυθεντικό περιεχόμενο, ανέδειξαν μια κοινή ιδέα: ότι η ευεξία δεν είναι ένας προορισμός, αλλά μια καθημερινή επιλογή που ξεκινά από τον τρόπο που μετακινείται.

Ο Δημήτρης Δελητζάς, Account Director στο Creative τμήμα της Sleed , τόνισε ότι «Το “Destination ZEN ” γεννήθηκε από μια απλή σκέψη: ότι ακόμη και μια καθημερινή διαδρομή μπορεί να γίνει μια μικρή στιγμή ηρεμίας. Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε αυτή την ιδέα σε μια εμπειρία που οι επισκέπτες θα μπορούσαν πραγματικά να βιώσουν και να συνδεθούν με το Freenow .»