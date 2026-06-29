Περισσότεροι από 650 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων από την περιοχή της Εύβοιας συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες που τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία ενός υγιεινού και ισορροπημένου γεύματος μέσα από το παιχνίδι, τη συμμετοχή και την προετοιμασία θρεπτικών σνακ.

Τον πρώτο κύκλο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε η Αγγελάκης ΑΕ μέσα από το πρόγραμμα «Γευματί_ΖΩ», τη δράση διατροφικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην αξία της ισορροπημένης διατροφής και στη διαμόρφωση σωστών διατροφικών συνηθειών ήδη από μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, περισσότεροι από 650 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων από την περιοχή της Εύβοιας συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες που τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία ενός υγιεινού και ισορροπημένου γεύματος μέσα από το παιχνίδι, τη συμμετοχή και την προετοιμασία θρεπτικών σνακ.

Οι τελευταίες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών, καθώς και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων που αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Μέρος της εμπειρίας αποτέλεσαν και οι έτοιμες για ψήσιμο κοτομπουκιές Mama’s της Αγγελάκης, από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο και χωρίς συντηρητικά, τις οποίες τα παιδιά απόλαυσαν στο πλαίσιο της δράσης, συνδέοντας τη γεύση με την ποιότητα και τη φροντίδα γύρω από το καθημερινό γεύμα.

Οι δράσεις «Γευματί_ΖΩ» εντάσσονται στο ολιστικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Γεύση Φροντίδας» της Αγγελάκης, μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών με επίκεντρο την υποστήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των παιδιών.

Η θερμή ανταπόκριση των σχολικών κοινοτήτων επιβεβαίωσε τη σημασία δράσεων που επενδύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από θέματα υγείας και σωστής διατροφής, μέσα από μια άμεση, δημιουργική και διαδραστική προσέγγιση.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Γευματί_ΖΩ» από τη νέα σχολική χρονιά, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της σχετικής φόρμας στη σελίδα: https://aggelakisfood.com/desmevseis/allilengyi/.