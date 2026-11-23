Το TeenSkills υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς

Η Πειραιώς, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point, συνεχίζει για τέταρτη σχολική χρονιά (2026-2027) το πρόγραμμα TeenSkills, προσφέροντας σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, προσωπικής ανάπτυξης και σύνδεσης με τον κόσμο πέρα από τα γεωγραφικά όρια του τόπου τους.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά το TeenSkills διευρύνει την παρουσία του σε 30 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από το Κάτω Νευροκόπι Δράμας και τη Σορωνή Ρόδου έως τον Λάππα Αχαΐας και την Κριτσά Λασιθίου Κρήτης, με στόχο να ωφελήσει 500 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 30 εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι κατά τα τρία πρώτα χρόνια υλοποίησής του, το πρόγραμμα έχει φτάσει σε 30 σχολεία συνολικά, με τη συμμετοχή 582 μαθητών και μαθητριών και 47 εκπαιδευτικών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 150 live ομαδικές συνεδρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94,6% όσων συμμετείχαν στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος δηλώσαν ικανοποιημένοι/ες από τη συνολική τους εμπειρία.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες:

* εξοικειώνονται με οριζόντιες και ψηφιακές δεξιότητες και αρχίζουν να τις αναπτύσσουν μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης,

* έρχονται σε επαφή με επιτυχημένους/ες επαγγελματίες, οι οποίοι/ες μπορούν να τους προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές τους,

* ενημερώνονται για τις διάφορες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους μετά το σχολείο, σχηματίζοντας σφαιρική άποψη για τις προοπτικές και τις εναλλακτικές που τους προσφέρει η κάθε μία,

* μπορούν να αναθεωρήσουν τις προοπτικές και δυνατότητες που τους παρέχει ο τόπος τους, αναδεικνύοντας επιχειρηματικές και όχι μόνο ευκαιρίες.

Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία και προάγεται η αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών/τριών. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν την οργάνωση, την επεξεργασία και την αποτελεσματική παρουσίαση των τελικών προτάσεών τους (Projects).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών με την υλοποίηση του προγράμματος «Train the Trainers» που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Σε συνέχεια της επιμόρφωσης, παρέχεται στους/ις εκπαιδευτικούς ο ψηφιακός οδηγός, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το απαιτούμενο υλικό, και τα συνοδευτικά έγγραφα του κάθε διδακτικού πλάνου.

Το TeenSkills υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.