Με ψηφιακές και εκτυπωμένες κάρτες που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, οι Γιατροί του Κόσμου καλούν το κοινό να στηρίξει τη δράση της οργάνωσης απέναντι σε επείγουσες ανθρωπιστικές κρίσεις, με τις δωρεές να συνοδεύονται από φορολογική απαλλαγή βάσει του ισχύοντος νόμου.

Με αφορμή τις επερχόμενες γιορτές, οι Γιατροί του Κόσμου εξέδωσαν ανακοίνωση-κάλεσμα προς το κοινό και τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού τους έργου μέσω της διάθεσης των φετινών χριστουγεννιάτικων καρτών της οργάνωσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των Γιατρών του Κόσμου έχει ως εξής:

ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΑΡΙΣΤΕ ΕΥΧΕΣ, ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Επιλέξτε τις Χριστουγεννιάτικες Κάρτες των Γιατρών του Κόσμου και ενισχύστε το έργο μας ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα, σε κρίσεις, σε επείγουσες καταστάσεις, αλλά και στις διαρκείς εκκλήσεις για βοήθεια, αποκλεισμένων κοινωνικά και οικονομικά συνανθρώπων μας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Στείλτε ηλεκτρονικά τις ευχές σας με τις Χριστουγεννιάτικες Κάρτες των Γιατρών του Κόσμου

Διαλέγετε το σχέδιο της ηλεκτρονικής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας που επιθυμείτε. Μας ενημερώνετε (με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) εάν θέλετε να προσθέσουμε το λογότυπό σας ή και κάποια επιπλέον ευχή. Προβαίνετε σε κατάθεση δωρεάς και σε ενημέρωσή μας με email ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), ώστε να σας στείλουμε την απόδειξης δωρεάς και την ευχαριστήρια επιστολή. Το ύψος της δωρεάς αποτελεί δική σας απόφαση για τις ηλεκτρονικές κάρτες. Σας στέλνουμε άμεσα, το αρχείο της ψηφιακής κάρτας που μπορείτε να προωθήσετε στις επαφές σας.

ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Μπορείτε να προμηθευτείτε τη Χριστουγεννιάτικη Κάρτα των Γιατρών του Κόσμου εκτυπωμένη με την προσθήκη του κειμένου που επιθυμείτε καθώς και το λογότυπό σας. Η διάσταση των εκτυπωμένων καρτών είναι περίπου 11×15 εκ. και περιλαμβάνεται ο φάκελος αποστολής.

Ελάχιστη ποσότητα 100 κάρτες ανά σχέδιο

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάθε οικονομική δωρεά προς τους Γιατρούς του Κόσμου είναι σημαντική για την παροχή άμεσης βοήθειας σε συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη όλων μας.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Σύμφωνα με τον Ν4873/2021, για δωρεές προς εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 40% επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100€ και τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.