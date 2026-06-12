Η Archrival θα ενταχθεί στη Havas Play στη Βόρεια Αμερική, τη μονάδα του ομίλου που δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένες μορφές marketing εμπειριών.

Η Havas ανακοίνωσε ότι απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Archrival, μια αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κουλτούρα της νεολαίας και στο experiential marketing (βιωματικές εμπειρίες brand). Η Archrival θα ενταχθεί στη Havas Play στη Βόρεια Αμερική, τη μονάδα του ομίλου που δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένες μορφές marketing εμπειριών.

Η Archrival δημιουργεί προγράμματα που συνδέουν brands με νεανικά κοινά μέσω αθλητικών δράσεων, καμπανιών σε πανεπιστήμια, δικτύων ambassadors, gaming και immersive εμπειριών. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες όπως οι adidas, Spotify, Netflix, EA, YouTube, Disney και Amazon.

Η Havas Play και η Archrival θα προσφέρουν από κοινού διευρυμένες δυνατότητες στους πελάτες τους, που θα καλύπτουν το αθλητικό marketing, τη συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου, experiential καμπάνιες, συνεργασίες με brands, προγράμματα ambassadors, gaming και ανάπτυξη κοινοτήτων γύρω από τα brands. Ο διευθύνων σύμβουλος της Havas στη Βόρεια Αμερική, Craig James, δήλωσε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει τους πελάτες να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε μια εποχή όπου ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία, οι δημιουργοί περιεχομένου και το fandom επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την αφοσίωση του κοινού.

Ο CEO της Archrival, Clint Runge, ο οποίος συνίδρυσε την εταιρεία το 1997, θα παραμείνει στη θέση του και θα συνεργάζεται με την Andrea Isaac στη Havas Play North America. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.