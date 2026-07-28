Το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Havas ανακοίνωσε θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας οργανική αύξηση εσόδων κατά 2,5% και βελτίωση της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT) κατά 30 μονάδες βάσης.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,416 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,362 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε στα 150 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,2%, με το περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται στο 11%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,5%, στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους έφτασαν τα 84 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 13,5%.Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία πέτυχε οργανική ανάπτυξη 2,5%, με τα καθαρά έσοδα να διαμορφώνονται στα 724 εκατ. ευρώ. Η θετική συμβολή των εξαγορών αντιστάθμισε εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυρίως του δολαρίου ΗΠΑ και της βρετανικής λίρας.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική παρέμεινε η ισχυρότερη αγορά της Havas, καταγράφοντας οργανική ανάπτυξη 6,9% στο εξάμηνο, χάρη στις καλές επιδόσεις των τομέων Δημιουργικού και Media. Η Ευρώπη σημείωσε πιο συγκρατημένη αύξηση 0,7%, με θετικές επιδόσεις σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Στην Ασία-Ειρηνικό και την Αφρική, οι επιδόσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από την αδυναμία της κινεζικής αγοράς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ινδία διατήρησε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία. Στη Λατινική Αμερική, η εταιρεία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση 4% στο πρώτο εξάμηνο.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Havas, Γιανίκ Μπολορέ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, τη δυναμική της στρατηγικής Converged και τη συνεχιζόμενη επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε επίσης ότι η εταιρεία ενισχύει τις δυνατότητές της μέσω στοχευμένων εξαγορών και ευχαρίστησε τόσο τους πελάτες όσο και τους εργαζομένους για την εμπιστοσύνη, τη δέσμευση και τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία του Ομίλου.