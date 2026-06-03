Η βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου, μέσα από υπεύθυνο σχεδιασμό και διανομή προϊόντων μόδας με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ALTEX A.E., ένας από τους διακεκριμένους ευρωπαϊκούς Ομίλους στον κλάδο της λιανικής μόδας, με το δημοφιλές fashion brand Funky Buddha στο χαρτοφυλάκιό της, δημοσίευσε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2024, παραμένοντας πιστή στο όραμά της. Με 20 χρόνια παρουσίας, 81 σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα, 250 σημεία διανομής και 36 καταστήματα franchise, η εταιρεία ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής της, επιδιώκοντας την υπεύθυνη διαχείριση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού, εργασιακού και διοικητικού της αποτυπώματος.

Με σταθερή δέσμευση για ένα υπεύθυνο μέλλον στη μόδα, ο Όμιλος εστιάζει στη δημιουργία διαχρονικών και ανθεκτικών συλλογών, ενσωματώνοντας βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας του.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του μειώνεται μέσω της προώθησης πρακτικών κυκλικής οικονομίας, της αποδοτικής χρήσης πόρων και της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών. Η αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, η επισκευή ελαττωματικών εμπορευμάτων για την παράταση του κύκλου ζωής τους, καθώς και η ανακύκλωση προϊόντων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μακροχρόνια χρήση τους. Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει στρατηγική επαναχρησιμοποίησης υλικών διακόσμησης και επίπλωσης στα καταστήματά της, ενώ διατηρεί πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 και ενσωματώνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις της.

Με περισσότερους από 340 εργαζομένους, ο Όμιλος καλλιεργεί ένα συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, με ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου και την ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων του και παρέχοντας διαφάνεια ως προς τα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής, ενθαρρύνοντας υπεύθυνες καταναλωτικές συνήθειες.

Η δέσμευση της ALTEX Α.Ε. για κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά αποτυπώνεται έμπρακτα και μέσα από τις πρωτοβουλίες της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων «Community in Action». Σε μια σύμπραξη κοινωνικής υπευθυνότητας που έλαβε χώρα πρόσφατα σε αστικό πάρκο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, σε συνεργασία με το HIGGS, το Greek Eco Project και τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, απομάκρυναν 83 κιλά απορριμμάτων και φύτευσαν 45 αρωματικά φυτά και δέντρα, αναβαθμίζοντας τον χώρο σε ένα «πράσινο» σημείο συνάντησης. Στόχος της βιωματικής δράσης ήταν η άμεση ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης.

Η υπεύθυνη διακυβέρνηση του Ομίλου βασίζεται σε διαφανείς και ηθικές πρακτικές διοίκησης και προμηθειών. Ο Όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με διεθνείς και τοπικούς προμηθευτές, εφαρμόζοντας Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών του. Συγχρόνως, δίνει έμφαση στον ουσιαστικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη επιδιώκοντας την κατανόηση των αναγκών τους και την έγκαιρη ανταπόκριση στις προσδοκίες τους, μέσα από συνεχή και πολυεπίπεδη επικοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALTEX A.E., κ. Νίκος Αλεξίου, δηλώνει σχετικά: «Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024. Η Έκθεση αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδεικνύει την ουσιαστική συνεισφορά μας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιλέγουμε να μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στη βιωσιμότητα και ενισχύοντας την καινοτομία και τις συνεργασίες μας. Η στρατηγική μας για το μέλλον εστιάζει στην επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα, στη μείωση των αποβλήτων, στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της συνεισφοράς μας στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.»

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALTEX Α.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI 2021, σε συνεργασία με το τμήμα Βιωσιμότητας και Κλιματικών Υπηρεσιών της Deloitte Greece.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: ALTEX S.A. – Sustainability Report 2024