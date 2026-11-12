Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.

Η ελληνική εταιρεία αθλητικού ρουχισμού Beacharo στέκεται για 2η συνεχόμενη χρονιά δίπλα στο Κέντρο Διοτίμα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός Αντιγόνη Μακρή σχεδίασε για την καμπάνια μια αγκαλιά που σχηματίζει καρδιά και το μήνυμα «STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN», όπου το «Ο» της λέξης WOMEN γίνεται μια κόκκινη σταγόνα. Φέτος το σχέδιο είναι κεντητό και κυκλοφορεί σε t-shirt, φούτερ με κουκούλα και μπρελόκ.

Μέρος των εσόδων από κάθε κομμάτι πηγαίνει στο Κέντρο Διοτίμα, γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση που από το 1989 εστιάζει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, με νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ομάδες ενδυνάμωσης.

«Όταν σχεδίαζα αυτή την αγκαλιά, σκεφτόμουν όλες τις γυναίκες που δεν βρήκαν ακόμα τη δική τους. Χαίρομαι που για δεύτερη χρονιά γίνεται ένα ρούχο που ανοίγει κουβέντα και στηρίζει έμπρακτα τη Διοτίμα.», δήλωσε η Αντιγόνη Μακρή.

«Φτιάχνουμε ρούχα που λένε κάτι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε πει. Για δεύτερη χρονιά στεκόμαστε δίπλα στη Διοτίμα, γιατί η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Αφορά όλους μας.», δήλωσε ο Δημήτρης Νικολακάκης, ιδρυτής της Beacharo.

Η συλλογή διατίθεται σε προπαραγγελία στο beacharo.gr/stop-violence-against-women. Κάθε κομμάτι ράβεται κατά παραγγελία στην Ελλάδα.

Γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια μπορούν να καλέσουν την 24ωρη γραμμή SOS 15900, δωρεάν, ή το 100 σε επείγουσα περίπτωση.