Σχεδιασμός νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης

Μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης αποκτούν οι πολίτες μέσα από τα νέα myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης, που συνδυάζουν φυσική παρουσία και έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Τον σχεδιασμό της νέας ταυτότητας και της συνολικής εμπειρίας ανέλαβε και υλοποίησε η Choose, η οποία ολοκλήρωσε το rebranding και τον σχεδιασμό του customer experience στα έξι πρώτα καταστήματα myPoint, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης για τον πολίτη.

Από την πρώτη εικόνα του χώρου μέχρι την πλοήγηση, την εξυπηρέτηση και την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, η εμπειρία για τον πολίτη γίνεται πιο απλή, πιο άμεση και πιο ανθρώπινη, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και την τεχνολογία.

Με αφετηρία το myPoint Χολαργού, το νέο δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ επεκτείνεται στην Αττική με καταστήματα σε Κεραμεικό, Κηφισιά, Γαλάτσι, Καλλιθέα και Πειραιά. Ήδη έχουν εγκαινιαστεί τα myPoint σε Χολαργό, Κεραμεικό και Κηφισιά, σηματοδοτώντας την έμπρακτη υλοποίηση του νέου μοντέλου εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ.

Στα νέα myPoint, σημεία αυτοεξυπηρέτησης με υπολογιστές και εκτυπωτές, χώροι εξειδικευμένης υποστήριξης και ειδικά διαμορφωμένα booths για ασφαλείς βιντεοκλήσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τον πολίτη σε κάθε στάδιο της εξυπηρέτησής του, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες της ΑΑΔΕ.

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα σχεδιασμού, η Choose διασφάλισε ότι κάθε σημείο επαφής με τον πολίτη λειτουργεί με συνέπεια, σαφήνεια και ευκολία, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του νέου δικτύου και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Η συμβολή της Choose στο συγκεκριμένο έργο, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων εξυπηρέτησης και έργων rebranding, που ενισχύουν την ταυτότητα οργανισμών, τη λειτουργικότητα των χώρων και τη συνολική εμπειρία των τελικών χρηστών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.