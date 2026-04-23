Προτείνει «fossil-free» ad agencies

Η διεθνής πρωτοβουλία του κλάδου, Clean Creatives, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς στελέχη της Netflix, η οποία αυτή την περίοδο πραγματοποιεί αξιολόγηση για την επιλογή media agency στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καλώντας την εταιρεία να προσθέσει ως κριτήριο επιλεξιμότητας την «προμήθεια χωρίς ορυκτά καύσιμα».

Η εκτιμώμενη καθαρή διαφημιστική δαπάνη της εταιρείας για την περιοχή ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την COMvergence. Πιστεύεται ότι οι Omnicom, WPP και Dentsu διεκδικούν το λογαριασμό, ενώ η Clean Creatives σημειώνει ότι, μετά την εξαγορά της Interpublic από την Omnicom, η τελευταία διαθέτει πλέον 120 «ενεργά ή πρόσφατα» συμβόλαια με εταιρείες ορυκτών καυσίμων, ενώ η WPP έχει 82 και η Dentsu δεκαοκτώ.

«Ως δημιουργοί, κινηματογραφιστές και επικοινωνιολόγοι για το κλίμα, εμπνεόμαστε συχνά από τις ιστορίες που αφηγείται το Netflix - και από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει για να τις αφηγείται με υπευθυνότητα. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όχι μόνο όσον αφορά το κλίμα, αλλά και τον πολιτισμό μας. Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, με τη βοήθεια εταιρειών δημοσίων σχέσεων και media agencies, συμβάλλουν σε μια κρίση παραπληροφόρησης που δυσχεραίνει την πρόοδο για το κλίμα. Η Netflix έχει επενδύσει ουσιαστικούς πόρους για την απανθρακοποίηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Όμως, η αλυσίδα συνεργατών σε επίπεδο agencies, όπου διαμορφώνεται η αφηγηματική δύναμη, δεν έχει εξεταστεί», αναφέρει η επιστολή της Clean Creatives.

Η οργάνωση προέτρεψε τη streaming πλατφόρμα να καταστήσει την επιλογή «agencies χωρίς δεσμούς με τα ορυκτά καύσιμα», σαφές κριτήριο για την τρέχουσα αξιολόγηση στην περιοχή EMEA, και να το καθιερώσει ως πρότυπο στο μέλλον. Η Clean Creatives σημείωσε ότι περισσότερα από 1.500 agencies παγκοσμίως έχουν δεσμευτεί να αρνούνται πελάτες από τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων.