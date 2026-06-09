Το περίπτερο σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπώνει τη σύγχρονη ταυτότητα της Lavtis, συνδυάζοντας δυναμικά visual στοιχεία και λειτουργικό σχεδιασμό

Η Concept Maniax ανέλαβε τον σχεδιασμό του νέου εκθεσιακού περιπτέρου της Lavtis για τη συμμετοχή της εταιρείας στην PLMA 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις private label παγκοσμίως.

Το περίπτερο σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπώνει τη σύγχρονη ταυτότητα της Lavtis, συνδυάζοντας δυναμικά visual στοιχεία και λειτουργικό σχεδιασμό, ενισχύοντας την εικόνα της εταιρείας στη διεθνή αγορά private label.

Η συνεργασία αποτελεί συνέχεια της συνολικής αναπτυξιακής πορείας της Lavtis, καθώς η Concept Maniax έχει αναλάβει από τον αρχικό δημιουργικό σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας μέχρι και την ανάπτυξη του εταιρικού website, δημιουργώντας μία σύγχρονη και ενιαία εικόνα με διεθνή προσανατολισμό.