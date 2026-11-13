Το αντίο της Ένωσης σε έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαφήμισης στην Ελλάδα

Την απώλεια του Δημήτρη Γ. Μαύρου, μιας από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής αγοράς διαφήμισης και επικοινωνίας, αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).

«Άλλος ένας από τη γενιά που δημιούργησε τη σύγχρονη διαφήμιση στην Ελλάδα έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω το στίγμα της προσωπικότητας και της δουλειάς του. Θα μας λείψει», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΕ τον χαρακτηρίζει «την επιτομή της ήρεμης δύναμης», σημειώνοντας πως ήταν «οξυδερκής, ευρυμαθής και στρατηγικός, με αυτοπεποίθηση που του επέτρεπε να δίνει χώρο σε κάθε άποψη».

«Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Δημήτρη και δουλέψαμε μαζί του θα τον θυμόμαστε για τις γνώσεις του, τη γενναιοδωρία του, το υπόγειο χιούμορ και την no-nonsense ευγένειά του. Με σεβασμό και εκτίμηση», επισημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η ΕΔΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στη σύζυγό του Αριάδνη, στα παιδιά του Γιώργο και Κατερίνα και στα εγγόνια του, ενώ γνωστοποίησε ότι στη μνήμη του θα κατατεθεί συμβολικό ποσό για την υποστήριξη του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Δημήτρη Γ. Μαύρου.΄ Άλλος ένας από τη γενιά που δημιούργησε τη σύγχρονη διαφήμιση στην Ελλάδα έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω το στίγμα της προσωπικότητας και της δουλειάς του. Θα μας λείψει.

O Δημήτρης Γ. Μαύρος σπούδασε στις ΗΠΑ πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Brandeis University, MBA διοίκησης επιχειρήσεων στο City College NY., διδακτορικές σπουδές οικονομετρίας και οικονομικών επιστημών στο City University Graduate Center NY. Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στο American Paper Institute Inc., Οικονομικός Αναλυτής στο Εθνικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ΗΠΑ, και Λέκτορας Οικονομικών στο Baruch College, City University της Νέας Υόρκης.

Στο ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο, έγινε ένας από τους συνιδρυτές της Spot Thompson, μιας από τις κυρίαρχες διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, επί δεκαετίες, όπως και της Red Cell, της Movielab, της Mindshare, της ΜRB, της Black Cherry.

Εξίσου δραστήριος υπήρξε σε θεσμικό επίπεδο. Διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ.: 1988-1996 της Ελληνικής Eταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), 1981-1988 του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), 1997-1999 της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΔΕΕ), 1997-1999 του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων (ALBA), 1999-2007 της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, 2006-2014 του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Ως προσωπικότητα, ο Δημήτρης Γ. Μαύρος ήταν η επιτομή της ήρεμης δύναμης. Οξυδερκής, ευρυμαθής και στρατηγικός, με αυτοπεποίθηση που του επέτρεπε να δίνει χώρο σε κάθε άποψη, ήταν ικανός να σταθμίζει ψύχραιμα κάθε είδους απόφαση, χωρίς φόβο. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν έναν καλό Πρόεδρο για την ΕΔΕΕ σε δύο επόμενες θητείες που συνέπεσαν με χρόνια βαριάς κρίσης και σοβαρών εξελίξεων για την αγορά της διαφήμισης, από το 2009 ως το 2013.

Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Δημήτρη και δουλέψαμε μαζί του θα τον θυμόμαστε για τις γνώσεις του, τη γενναιοδωρία του, το υπόγειο χιούμορ και την no-nonsense ευγένειά του. Με σεβασμό και εκτίμηση. Όλοι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Αριάδνη, τα παιδιά του Γιώργο και Κατερίνα και τα εγγόνια του. Στη μνήμη του θα κατατεθεί συμβολικό ποσόν για την υποστήριξη του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ»