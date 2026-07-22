Ενισχύει την ηγετική της ομάδα

Η Avant Tales ανακοίνωσε την ένταξη της Έλενας Τσακιρίδου στην ομάδα της, επισφραγίζοντας την συνεργασία που τους τελευταίους μήνες έχει συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στον χώρο του experiential marketing και των corporate events.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία σε κορυφαίους οργανισμούς και δίκτυα επικοινωνίας στην Ελλάδα, η Έλενα Τσακιρίδου φέρνει στην Avant Tales βαθιά γνώση του marketing, της επικοινωνίας, της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της δημιουργίας εμπειριών που συνδέουν brands και ανθρώπους. Ως Γενική Διευθύντρια του IAB Hellas, τα τελευταία 7 χρόνια, συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του οργανισμού, και στην υλοποίηση σημαντικών θεσμικών πρωτοβουλιών που ενίσχυσαν την ψηφιακή επικοινωνία, την καινοτομία και τη συνεργασία στον κλάδο.

Με την ένταξη της Έλενας Τσακιρίδου, η Avant Tales ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της επένδυση στα corporate & brand experiences, δημιουργώντας εμπειρίες υψηλής αξίας που δεν εντυπωσιάζουν απλώς, αλλά δημιουργούν πραγματικό επιχειρηματικό αντίκτυπο, ευθυγραμμισμένων με τη φιλοσοφία της εταιρείας: “We design moments that move markets.”

Ο Βασίλης Κεφαλογιάννης, CEO της Avant Tales, δήλωσε:

«Στην Avant Tales πιστεύουμε ότι οι καλύτερες συνεργασίες ξεκινούν όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζω την Έλενα στην ομάδα μας. Η Έλενα διαθέτει έναν δυναμικό συνδυασμό στρατηγικής σκέψης, εμπειρίας στην αγορά και ικανότητας να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με συνεργάτες και πελάτες. Μαζί θέλουμε να δημιουργούμε εμπειρίες που ξεχωρίζουν, χτίζουν ισχυρές σχέσεις και προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας.»