Η FRONERI, ενισχύοντας τη στρατηγική της ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, προχωρά σε δυναμική επέκταση στο portfolio της με την είσοδο στις κατηγορίες των κατεψυγμένων επιδορπίων και αρτοσκευασμάτων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης. Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά κατεψυγμένα προϊοντα, η οποία ενισχύεται τόσο από την ανοδική πορεία του τουρισμού όσο και από την ανάγκη για σύγχρονες, ευέλικτες προτάσεις που απαντούν στις νέες διατροφικές τάσεις και στις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, η FRONERI αξιοποιεί τη δυναμική και την τεχνογνωσία καταξιωμένων brands του χαρτοφυλακίου της, με μακρόχρονη εμπειρία, όπως η Erlenbacher, κορυφαίος παραγωγός premium κατεψυγμένων επιδορπίων. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και προσφέρουν αξιοπιστία, ευκολία στην προετοιμασία και σταθερό αποτέλεσμα σε κάθε σερβίρισμα, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες της σύγχρονης επαγγελματικής εστίασης.

Η νέα προϊοντική γκάμα κατεψυγμένων επιδόρπιων περιλαμβάνει μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά premium κατεψυγμένων προτάσεων, σχεδιασμένων για διαφορετικές ανάγκες και στιγμές κατανάλωσης στον χώρο της εστίασης. Ανάμεσα στις επιλογές περιλαμβάνονται cakes, τούρτες και cheesecakes, όπως tiramisu, σοκολατένια cakes, μηλόπιτα και τάρτα με berries, καθώς και ατομικές μερίδες όπως brownies. Ξεχωριστή θέση στη γκάμα κατέχουν η πορτοκαλόπιτα και το σουφλέ σοκολάτας, δύο διαχρονικά επιδόρπια με ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Παράλληλα, η κατηγορία ενισχύεται με επιλεγμένα κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα, όπως κρουασάν και muffins, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για διαφορετικές στιγμές κατανάλωσης στον χώρο της εστίασης.

Με τη συγκεκριμένη επέκταση, η FRONERI ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά επαγγελματικής εστίασης, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Η Froneri ιδρύθηκε το 2016, στο πλαίσιο μιας δυναμικής συνεργασίας μεταξύ της R&R και της Nestlé, και σήμερα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς παγωτού. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνώς αναγνωρισμένων brands, όπως Nuii, Lotus Biscoff, Nirvana, Pirulo, Oreo, κατατάσσεται ως η 2η μεγαλύτερη εταιρεία παγωτού παγκοσμίως και ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των private label παγωτών.

Με ταχεία διεθνή ανάπτυξη και ξεκάθαρη φιλοδοξία να εξελιχθεί στην κορυφαία εταιρεία παγωτού στον κόσμο, η Froneri επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, την ποιότητα και την αξία που προσφέρει στους συνεργάτες και τους καταναλωτές της. Με παρουσία σε περισσότερες από 23 χώρες, διαθέτει ένα πλήρες και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει όλες τις ανάγκες της αγοράς.