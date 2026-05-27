Η Gardiklis Consulting και το The Butterfly Digital Agency ενώνουν πλέον τις δυνάμεις τους κάτω από μία νέα, ολοκληρωμένη ταυτότητα: TBDA.

Πρόκειται για τη φυσική εξέλιξη μιας διαδρομής που ξεκίνησε από τη στρατηγική και τη συμβουλευτική, επεκτάθηκε στο digital performance και τα social media, και σήμερα ολοκληρώνεται με ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών γύρω από το branding, το marketing, το web design, το e-commerce, το SEO και το GEO.

Η αρχή έγινε λίγο περισσότερο από 2 χρόνια πριν με την Gardiklis Consulting, με επίκεντρο τη συμβουλευτική marketing strategy, την ανάλυση, το positioning και το branding. Στόχος ήταν να βοηθηθούν επιχειρήσεις να καταλάβουν καλύτερα την αγορά τους, το κοινό τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τοποθετηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ουσία.

Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2025 δημιουργήθηκε το The Butterfly Digital Agency, φέρνοντας στο προσκήνιο πιο ενεργές digital υπηρεσίες, όπως performance marketing, social media management, content creation και digital campaigns. Η “Butterfly” δεν ήταν απλώς ένα όνομα. Ήταν μια ιδέα: η ανάγκη κάθε brand να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να μεταμορφώνεται, χωρίς να χάνει την ουσία του.

Σήμερα, με την πλήρη ενσωμάτωση των υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων και e-shops, SEO και GEO, αυτή η μετάβαση ολοκληρώνεται μέσα από την TBDA.

Η νέα ταυτότητα εκφράζει έναν πιο ώριμο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του digital marketing. Έναν τρόπο που δεν βλέπει ξεχωριστά το brand, την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τη διαφήμιση και την απόδοση, αλλά ως κομμάτια του ίδιου οικοσυστήματος.

Σε μια αγορά όπου οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απλώς “παρουσία” αλλά στρατηγική, συνέπεια, αισθητική, τεχνική αρτιότητα και μετρήσιμο αποτέλεσμα, η TBDA έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό: να συνδέσει τη σκέψη με την εκτέλεση και τη δημιουργικότητα με την απόδοση.

Από το brand strategy και το visual identity, μέχρι την κατασκευή ενός e-shop, την ανάπτυξη περιεχομένου, τις καμπάνιες performance marketing και τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης και AI-driven αναζητήσεις, η TBDA λειτουργεί ως ένας ενιαίος συνεργάτης ανάπτυξης για επιχειρήσεις που θέλουν να χτίσουν πιο δυνατή, πιο ξεκάθαρη και πιο αποτελεσματική παρουσία.

Με τη μετάβαση στην TBDA, η ομάδα συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία και την ίδια προσωπική προσέγγιση, αλλά με ακόμη πιο ολοκληρωμένες δυνατότητες

Η νέα ιστοσελίδα της TBDA βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη και θα παρουσιαστεί σύντομα, σηματοδοτώντας επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της εταιρείας.