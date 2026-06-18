Το πρώτο Airbus A350 της KLM θα ονομαστεί «Η Νυχτερινή Περίπολος» (The Night Watch), προς τιμήν του διάσημου έργου του Ρέμπραντ.

Το πρώτο Airbus A350 της KLM θα ονομαστεί «Η Νυχτερινή Περίπολος» (The Night Watch), προς τιμήν του διάσημου έργου του Ρέμπραντ. Με το αεροσκάφος αυτό, η KLM εγκαινιάζει μια νέα θεματική κατηγορία ονοματοδοσίας για τον στόλο των Airbus A350, εμπνευσμένη από εμβληματικά ολλανδικά έργα τέχνης. Η εταιρεία αναμένει να παραλάβει το πρώτο Airbus A350 στα τέλη Αυγούστου.

Τα Ολλανδικά Έργα Τέχνης ως Θεματική Ονοματοδοσίας

Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η KLM συνδέει την Ολλανδία με τον υπόλοιπο κόσμο. Για τον στόλο των Airbus A350, η εταιρεία επέλεξε να δώσει στα αεροσκάφη της ονόματα εμπνευσμένα από εμβληματικά ολλανδικά έργα τέχνης.

Η «Νυχτερινή Περίπολος» του Rembrandt van Rijn αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θησαυρούς της Ολλανδίας και ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο τέχνης της χώρας. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για το Rijksmuseum ώστε να το θαυμάσουν από κοντά. Το πρώτο αεροσκάφος της νέας γενιάς φέρει, επομένως, ένα όνομα βαθιά συνδεδεμένο με την ολλανδική πολιτιστική κληρονομιά και άμεσα αναγνωρίσιμο διεθνώς.

Πρώτη Εμπορική Πτήση τον Σεπτέμβριο

Το Airbus A350 αποτελεί μέρος του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της KLM. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πιο αθόρυβο και πιο αποδοτικό ως προς την κατανάλωση καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη γενιά αεροσκαφών που θα αντικαταστήσει. Το αεροσκάφος κατασκευάζεται στην Τουλούζη και φέρει ήδη τα χαρακτηριστικά χρώματα της KLM. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι τελικές προετοιμασίες πριν από την παράδοσή του στην εταιρεία στα τέλη του καλοκαιριού. Η πρώτη επιβατική πτήση έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, με πρώτο προορισμό το Τορόντο.

Πιστοποίηση των Καθισμάτων της World Business Class

Το Airbus A350 διαθέτει συνολικά 331 θέσεις: 34 θέσεις στην World Business Class, 26 θέσεις στην Premium Comfort και 271 θέσεις στην Οικονομική Θέση. Λόγω της αναθεώρησης των κανονιστικών απαιτήσεων από τις αεροπορικές αρχές, η πιστοποίηση των νέων καθισμάτων της World Business Class δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων αεροσκαφών.

Η εταιρεία κατασκευής των καθισμάτων εργάζεται εντατικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε η κατηγορία αυτή να καταστεί διαθέσιμη στους επιβάτες. Η Premium Comfort, η οποία προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια, αυξημένη άνεση και αναβαθμισμένη γαστρονομική εμπειρία εν πτήσει, θα είναι διαθέσιμη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Ανανέωση Στόλου

Τα επόμενα χρόνια, η KLM θα επενδύσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανανέωση του στόλου της. Εκτός από την ένταξη των Airbus A350 και Airbus A350F, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα αεροσκάφη Embraer 195-E2 για την KLM Cityhopper, τα πλέον σύγχρονα Airbus A321neo για τα ευρωπαϊκά δρομολόγια, από τα οποία η KLM ήδη επιχειρεί με δεκαέξι αεροσκάφη, και νέα Boeing 787 για τις διηπειρωτικές πτήσεις.