Το Κ2Β, μέσα από το Smart Hotel Room, εφαρμογές και live demos, οι επισκέπτες γνωρίζουν στην πράξη μια ολοκληρωμένη πρόταση για πιο έξυπνη και αποδοτική φιλοξενία

Η Κωτσόβολος εξελίσσει την πρόταση του K2B για τον ξενοδοχειακό κλάδο, συνδέοντας την τεχνολογική αναβάθμιση με δύο ουσιαστικές προτεραιότητες κάθε κτιριακής εγκατάστασης: την αποδοτικότερη λειτουργία και την καλύτερη εμπειρία διαμονής. Στην XENIA 2026, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, παρουσιάζει πώς ο συνδυασμός τεχνολογίας, επαγγελματικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί να υποστηρίξει αυτούς τους στόχους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του K2B, ως στρατηγικού συνεργάτη των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Στο περίπτερο B02-C01, στο Hall 1, οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το K2B στην πράξη, με σημείο αναφοράς το Smart Hotel Room. Μέσα από εφαρμογές και demos, θα δουν λύσεις σε λειτουργία και θα συζητήσουν με την εξειδικευμένη ομάδα K2B το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και στη δική τους μονάδα. Οι λύσεις αυτές συνδέουν την εμπειρία των επισκεπτών στο δωμάτιο και στους κοινόχρηστους χώρους με ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, ψηφιακή σήμανση και εξοπλισμό δωματίου, ενώ περιλαμβάνει συστήματα τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες επαγγελματικών συναντήσεων.

Η πρόταση επεκτείνεται στις υποδομές και στις καθημερινές εργασίες που υποστηρίζουν τη φιλοξενία. Λύσεις θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) και ζεστού νερού χρήσης, επαγγελματικές συσκευές και λύσεις καθαρισμού συμπληρώνουν την εικόνα, δίνοντας στον ξενοδόχο τη δυνατότητα να εξετάσει συνδυαστικά τις ανάγκες της επιχείρησής του.

Για το K2B, αφετηρία της συνεργασίας είναι το έργο που σχεδιάζει κάθε επαγγελματίας: ποιους χώρους θέλει να αναβαθμίσει, ποιες λειτουργικές ανάγκες χρειάζεται να καλύψει και ποια εμπειρία επιδιώκει να προσφέρει στους επισκέπτες του. Οι υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και εγκατάστασης, μαζί με την τεχνική υποστήριξη και το after sales, συνδέουν τις επιλογές εξοπλισμού με την εφαρμογή τους. Έτσι, η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει έναν συνεργάτη που υποστηρίζει συνολικά το έργο και παραμένει δίπλα της μετά την παράδοση.

Με πολυετή εμπειρία και σχέσεις εμπιστοσύνης στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Κωτσόβολος συμπληρώνει φέτος την 9η συμμετοχή της στη XENIA. Η ομάδα K2B προσκαλεί τους επαγγελματίες να δουν από κοντά τις λύσεις στην πράξη και να συζητήσουν συγκεκριμένα έργα που τους ενδιαφέρουν, από τη δημιουργία ενός νέου καταλύματος έως την αναβάθμιση μιας υφιστάμενης μονάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν πρόσκληση εισόδου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της XENIA 2026.

Τη συνεργασία με τους επαγγελματίες της φιλοξενίας συμπληρώνει το K2B Portal, στο b2b.kotsovolos.gr, το ψηφιακό εργαλείο της Κωτσόβολος για τις επαγγελματικές αγορές των επιχειρήσεών τους.