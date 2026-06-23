Ως Zapier Silver Solution Partner, η kovald αποκτά πρόσβαση σε advanced technical και sales training, client account access για Pro λογαριασμούς, partner resources, καθώς και παρουσία στο επίσημο Zapier Partner Directory.

Η kovald συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες και λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να οργανώνουν καλύτερα τις διαδικασίες τους, να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους και να ενισχύουν τη συνολική τους παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η kovald ανακοίνωσε πως αποτελεί πλέον επίσημα Zapier Silver Solution Partner, έπειτα από την ολοκλήρωση του επίσημου onboarding και training προγράμματος της Zapier.

Η συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζει agencies και επαγγελματίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στη δημιουργία automation workflows και στη διασύνδεση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών.

Το Zapier αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες automation πλατφόρμες παγκοσμίως, επιτρέποντας τη σύνδεση χιλιάδων εφαρμογών χωρίς την ανάγκη custom ανάπτυξης. Μέσα από αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν χειροκίνητες διαδικασίες, να εξοικονομήσουν χρόνο και να βελτιώσουν την καθημερινή τους λειτουργία.

Ως Zapier Silver Solution Partner, η kovald αποκτά πρόσβαση σε advanced technical και sales training, client account access για Pro λογαριασμούς, partner resources, καθώς και παρουσία στο επίσημο Zapier Partner Directory.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της kovald να προσφέρει automation λύσεις που συνδέουν εργαλεία όπως CRM platforms, forms, e-commerce συστήματα, email marketing platforms και advertising channels, δημιουργώντας πιο οργανωμένα και αποδοτικά digital ecosystems για τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει ο Konstantinos Lamaj, CEO & Founder της kovald:

«Το automation δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χρόνου. Αφορά τη δημιουργία καλύτερων διαδικασιών, καλύτερης πληροφορίας και καλύτερης εμπειρίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους. Η ένταξή μας ως Zapier Silver Solution Partner αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Η kovald συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες digital λύσεις που συνδυάζουν performance marketing, data αξιοποίηση και automation, με στόχο τη δημιουργία πιο αποδοτικών και scalable διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της.