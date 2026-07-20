Νέα μίνι – κινηματογραφική σειρά 5 επεισοδίων για την καθημερινή τελετουργία του καφέ

Η Lavazza μεταφέρει τη μαγεία του κινηματογράφου στην καθημερινή τελετουργία του καφέ, παρουσιάζοντας το “Family Blend”. Σε σκηνοθεσία της ανερχόμενης δημιουργού και ηθοποιού Francesca Scorsese, η νέα αυτή μίνι σειρά πέντε επεισοδίων - σύντομης διάρκειας 2-3 λεπτών - θα προβάλλεται κάθε μήνα, τόσο στα διεθνή κανάλια της μάρκας όσο και των συντελεστών.

Πρωταγωνιστής, ο βραβευμένος με Academy Award® σκηνοθέτης Martin Scorsese, στο πλευρό της κόρης του, σε μια αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στην οικειότητα και την παγκόσμια απήχηση. Το αποτέλεσμα ενισχύεται από την παρουσία του Χολιγουντιανού ηθοποιού Jason Biggs.

Στο σκηνικό των πιο εμβληματικών δρόμων και τοποθεσιών της Νέας Υόρκης – μέρη που διαμόρφωσαν τη ζωή και τη δημιουργική πορεία του Martin Scorsese - η σειρά εξερευνά τον βαθύ δεσμό, τις κοινές μνήμες και τη μετάβαση της δημιουργικής φλόγας ανάμεσα σε δύο καλλιτεχνικές ματιές. Ένας διάλογος που ζωντανεύει ανάμεσα σε πατέρα και κόρη, πάντα πάνω από μια κούπα καφέ.

Με έναν ζεστό και αυθεντικό τόνο που ενσωματώνεται φυσικά στις καθημερινές συζητήσεις των πρωταγωνιστών, το “Family Blend” δίνει νέα πνοή στην πλατφόρμα επικοινωνίας της Lavazza, “Pleasure Makes Us Human”, μέσα από αληθινή αφήγηση. Ο καφές αναδεικνύεται ως η απόλυτη καθημερινή τελετουργία - μια στιγμή που συνδέει διαφορετικές ιστορίες, πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και υπενθυμίζει την ανθρώπινη απόλαυση που μοιραζόμαστε.

Στο “Family Blend”, η έννοια του “blend” υπερβαίνει την τεχνική της διάσταση και μετατρέπεται σε υπαρξιακή και καλλιτεχνική μεταφορά. Από τη μία πλευρά, εκφράζει την τεχνογνωσία της Lavazza στην επιλογή και τον συνδυασμό διαφορετικών προελεύσεων, ώστε να δημιουργεί έναν μοναδικό, σταθερό και ταυτόχρονα διαρκώς εξελισσόμενο χαρακτήρα γεύσης. Από την άλλη, τιμά τη δημιουργική συνάντηση ανάμεσα στη θρυλική κινηματογραφική ματιά του Martin Scorsese και τη σύγχρονη ευαισθησία της Francesca Scorsese, μιας δημιουργικής φωνής με πολιτισμική βαρύτητα.

Το blend γίνεται έτσι ο κοινός τόπος όπου δύο γενιές, δύο αισθητικές και δύο αφηγηματικές προσεγγίσεις συναντιούνται, συνθέτοντας μια ιστορία που αντανακλά τόσο την παράδοση όσο και το μέλλον της δημιουργίας.

Η σειρά συνδυάζει τον ρεαλισμό ενός ντοκιμαντέρ με τη κινηματογραφική κωμωδία, αποτυπώνοντας τη φυσική, αυθόρμητη χημεία ανάμεσα στη Francesca Scorsese και τον Martin Scorsese, μέσα από πέντε επεισόδια που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

«Η σειρά “Family Blend” αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο καφές λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο σημείο σύνδεσης, φέρνοντας κοντά διαφορετικές ιστορίες και δημιουργικές οπτικές», σημειώνει ο Carlo Colpo, Chief Marketing Officer του Lavazza Group. «Με αυτό το project, είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε τον καφέ ως μια πολιτισμική χειρονομία που γεφυρώνει γενιές και γλώσσες, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης για τη δημιουργικότητα και την ταυτότητα. Η συνεργασία με τον Martin Scorsese και τη Francesca Scorsese δίνει ζωή σε έναν μοναδικό διάλογο που συνδυάζει το βάθος της κινηματογραφικής γλώσσας με τα σύγχρονα ψηφιακά formats. Μέσα από αυτή τη μίνι σειρά, ενισχύουμε την παγκόσμια απήχηση του brand, συνεχίζοντας να εξερευνούμε δημιουργικά πεδία που εμπνέουν και κινητοποιούν τις νέες γενιές.»

Το project υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Romilda De Luca της RDL Worldwide/Publicis Group και τη Lisa Frechette της Sikelia Productions. Η σειρά παρήχθη από την Propagate Content, με τους Ben Silverman, Howard T. Owens και Drew Buckley να υπογράφουν την παραγωγή εκ μέρους της εταιρείας. Το δημιουργικό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Maruri Group και υποστηρίχθηκε από τον Joey Payne.

ΤΑ 5 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ "FAMILY BLEND"

1. BUT FIRST… COFFEE (Ιούλιος 2026)

Τοποθεσία: Martin Scorsese NYU Virtual Production Center, Brooklyn

Σύνοψη: Πρώτα - από όλα - έρχεται ο καφές. Ο πατέρας και η κόρη προετοιμάζονται για μια συνέντευξη σε ένα σκηνικό που θολώνει τα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και το behind‑the‑scenes. Η τελετουργία του καφέ γίνεται το απαραίτητο σημείο εκκίνησης για να ξεκινήσει ο διάλογός τους - μια στιγμή που αποκαλύπτει τη φυσική τους χημεία και θέτει τον τόνο για όσα ακολουθούν.

2. ELIZABETH STREET (Αύγουστος 2026)

Τοποθεσία: Elizabeth Street, Little Italy

Σύνοψη: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον δρόμο όπου ο Martin Scorsese μεγάλωσε με τους γονείς του. Ανάμεσα σε αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και το αδιάκοπο, χαοτικό παλμό της Νέας Υόρκης που διακόπτει συνεχώς τη συζήτησή τους, ο καφές στο χέρι - σε εμβληματικά μπλε χάρτινα ποτήρια της Lavazza - γίνεται το συναισθηματικό και χιουμοριστικό νήμα αυτής της περιπλάνησης στο χρόνο. Μια βόλτα όπου η καθημερινή τελετουργία του καφέ λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, στη γειτονιά που διαμόρφωσε τον δημιουργό.

3. BACK TO TISCH (Σεπτέμβριος 2026)

Τοποθεσία: Martin Scorsese NYU Virtual Production Center, Brooklyn

Σύνοψη: Μετά από μια γουλιά καφέ, η Francesca Scorsese και ο Martin Scorsese «μεταφέρονται» στη δεκαετία του ’60, πίσω στο πανεπιστήμιο όπου ξεκίνησε η δημιουργική τους πορεία, το NYU. Μπροστά σε ένα high‑tech LED wall, ανάμεσα σε κοστούμια εποχής και αστείες συζητήσεις για το look του νεαρού Martin, το επεισόδιο παίζει με τις γενεαλογικές αντιθέσεις και το πώς η αισθητική εξελίσσεται από γενιά σε γενιά.

Κεντρικό τεχνολογικό στοιχείο του ταξιδιού αποτελεί το Lavazza Tablì, το καινοτόμο zero‑impact σύστημα της Lavazza.

4. WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME (Οκτώβριος 2026)

Τοποθεσία: Di Palo’s Fine Foods, Little Italy

Σύνοψη: Η Francesca Scorsese μας ξεναγεί στο ιστορικό Di Palo’s, το κατάστημα που για περισσότερο από έναν αιώνα προσφέρει την αυθεντική ιταλική γαστρονομική εμπειρία στη Νέα Υόρκη. Καθώς περιμένει τον Martin - ο οποίος, για μία ακόμα φορά, καθυστερεί - η Francesca παρουσιάζει αυτό το αγαπημένο σημείο αναφοράς που ο πατέρας της επισκεπτόταν ως παιδί, τιμώντας τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στο φαγητό, την κληρονομιά και την οικογένεια.

5. BUT LAST… COFFEE (Νοέμβριος 2026)

Τοποθεσία: C. Di Palo, Little Italy

Σύνοψη: Το μεγάλο φινάλε εκτυλίσσεται στη ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα ενός εμβληματικού καφέ της Νέας Υόρκης, όπου η Francesca Scorsese προκαλεί τον πατέρα της να ξεφύγει από την αυστηρή του ρουτίνα - τον κλασικό μαύρο καφέ - και να δοκιμάσει νέα blends και σύγχρονες παρασκευές. Ανάμεσα στην παιχνιδιάρικη «αμηχανία» του Martin απέναντι στις μοντέρνες τάσεις και τη ζεστασιά της οικογενειακής σύνδεσης, η λαμπερή κωμική ενέργεια του Jason Biggs δίνει στο επεισόδιο έναν ανάλαφρο, απολαυστικό ρυθμό.

Ο καφές αναδεικνύεται ως σύμβολο μιας ταυτότητας που εξελίσσεται χωρίς ποτέ να χάνει τις ρίζες της - μια τελετουργία που ενώνει γενιές, γεύσεις και αφηγήσεις.

Το πρώτο επεισόδιο της μίνι σειράς θα προβληθεί στις 22 Ιουλίου, ενώ έχει προηγηθεί το trailer (16 Ιουλίου), διαθέσιμο στα ψηφιακά κανάλια της Lavazza (ιστοσελίδες, newsletters και λοιπές digital ιδιοκτησίες όπως YouTube, Amazon Brand Store κ.ά.) καθώς και στις ακόλουθες πλατφόρμες.