Επανασχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του brand

Η MullenLowe Athens υλοποιεί τον επανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας της Electronet, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του brand, στο πλαίσιο της συνολικής ανανέωσης της εικόνας του.

Με αφετηρία την επιθυμία για έναν πιο σύγχρονο τρόπο έκφρασης, η δημιουργική προσέγγιση της MullenLowe βασίζεται στην ανάγκη του brand να παραμείνει φιλικό και προσιτό, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία και την αμεσότητα στην εμπειρία του καταναλωτή. Ο σχεδιασμός ισορροπεί ανάμεσα στο εμπορικό και το ανθρώπινο στοιχείο, φέρνοντας την Electronet πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα διαμορφώνει τον σχεδιασμό του νέου λογοτύπου και των βασικών εταιρικών στοιχείων, αλλά και την ανανέωση του branding στα φυσικά σημεία πώλησης, δημιουργώντας μία ξεκάθαρη και διακριτά ανανεωμένη ταυτότητα που ενισχύει τη συνολική εμπειρία και τη σχέση μεταξύ του brand και των πελατών, με επέκταση σε όλο το φάσμα της 360 επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας το ψηφιακό περιβάλλον, τα σημεία πώλησης και την τηλεοπτική παρουσία του brand.

Το νέο branding συνοδεύει τη στρατηγική εξέλιξη της Electronet, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, καλύπτοντας τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.