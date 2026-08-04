Η Νικόλ Παυλοπούλου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Ελληνίδες κολυμβήτριες της γενιάς της

Με σταθερή προσήλωση στην ανάδειξη του ελληνικού αθλητισμού και τη στήριξη αθλητών που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ καλωσορίζει στην οικογένειά του την πρωταθλήτρια κολύμβησης Νικόλ Παυλοπούλου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σύνδεση με τον ελληνικό υγρό στίβο.

Η Νικόλ Παυλοπούλου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Ελληνίδες κολυμβήτριες της γενιάς της, έχοντας εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις και σημειώσει σημαντικές διακρίσεις και πανελλήνια ρεκόρ. Στο Sette Colli στη Ρώμη πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μ. μικτή ατομική με χρόνο 2:13.14, ενώ τον Ιούλιο του 2025 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, καταγράφοντας νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ με επίδοση 2:13.89 στο ίδιο αγώνισμα.

Μέσα από τη συνεργασία με τη Νικόλ Παυλοπούλου, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ διευρύνει την παρουσία του στον ελληνικό υγρό στίβο και στηρίζει μια αθλήτρια με σταθερή αγωνιστική εξέλιξη και σημαντική διεθνή παρουσία. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική του συμβολή στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και στην ανάδειξη προσπαθειών που ξεχωρίζουν εντός και εκτός συνόρων.

Ο Ηλίας Λυμπέρης, Brand & Media Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η στήριξη του ελληνικού αθλητισμού αποκτά πραγματική αξία όταν επενδύουμε σε ανθρώπους με όραμα, εργατικότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Νικόλ αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειάς του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ και ευχόμαστε να τη συνοδεύσουμε σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.»