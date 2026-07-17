Στο τιμόνι της νέας παρουσίας βρίσκονται οι Μιχάλης Κατσίνας και Andreea Ciubuc

Την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας, με νέα γραφεία στο Βουκουρέστι, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στην περιοχή, ανακοίνωσε η People for Business.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από μια σταθερή, αποδεδειγμένη πορεία 20 χρόνων στο Human Resources Consulting και το Executive Search, η People for Business διευρύνει το αποτύπωμά της σε μια αγορά με ένταση, ταχύτητα και πραγματική ζήτηση για σωστή ηγεσία, σωστό ταλέντο και οργανωσιακή ωριμότητα.

Δύο ηγετικά στελέχη, μια αποστολή.

Στο τιμόνι της νέας παρουσίας βρίσκονται οι δύο επαγγελματίες:

Μιχάλης Κατσίνας

Ανώτατο στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία σε Unilever, Voyatzoglou Systems, Toyota, DHL και Praktiker. Ειδικός στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την εμπορική στρατηγική, με πορεία που εκτείνεται σε Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ρουμανία, καθώς και εμπειρία στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Δανίας. Δεν διαβάζει απλώς διεθνείς αγορές - τις έχει ζήσει.

Andreea Ciubuc

HR leader, Σύμβουλος και πιστοποιημένη EMCC Practitioner Μentor με 15+ χρόνια στον κλάδο, με εμπειρία στην οργανωσιακή ανάπτυξη και τη συμβουλευτική ηγεσίας. Έχτισε μια πολυετή καριέρα σε Superbet Group και GBC Group, δίπλα σε ηγετικές ομάδες που δεν έχουν χρόνο για θεωρία - θέλουν αποτέλεσμα.

«Η Ρουμανία δεν είναι απλώς μια νέα αγορά για εμάς - είναι μια αγορά που ζητά ακριβώς αυτό που κάνουμε καλύτερα: να συνδέουμε ανθρώπους με σκοπό, ηγεσία με στρατηγική. Βλέπουμε οργανισμούς που μεγαλώνουν γρήγορα και χρειάζονται τη σωστή δομή, το σωστό ταλέντο και τη σωστή καθοδήγηση για να μην χάσουν ταχύτητα στην πορεία. Η ομάδα της People for Business, με τον Μιχάλη Κατσίνα και την Andreea Ciubuc στο Βουκουρέστι, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε επιχειρήσεις στη Ρουμανία και σε όλη την περιοχή, μένοντας πιστοί στη φιλοσοφία μας: η ανάπτυξη μιας επιχείρησης ξεκινά πάντα από τους ανθρώπους της».

— Ρεβέκκα Πιτσίκα, Founder People for Business, CEO We R Holding

«Η επέκταση στη Ρουμανία δεν είναι απλώς γεωγραφική. Είναι μια δήλωση πρόθεσης. Επιλέξαμε το Βουκουρέστι γιατί πιστεύουμε στους ανθρώπους που θα το ηγηθούν και στη δυναμική μιας αγοράς που κινείται μπροστά. Η People for Business δεν χτίζει παρουσία για να έχει σημαία σε έναν χάρτη – χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια και μακροπρόθεσμη δέσμευση.»

— Αντιγόνη Ξιώνη, CEO, People for Business

Με το Βουκουρέστι στον χάρτη της, η People for Business δεν προσθέτει απλώς μια διεύθυνση -επιβεβαιώνει μια στάση: να στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις που επενδύουν πραγματικά στους ανθρώπους τους, με συνέπεια και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η People for Business δραστηριοποιείται στον κλάδο των στρατηγικών λύσεων ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στον οργανωτικό μετασχηματισμό, την επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη στελεχών.