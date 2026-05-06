Συμπεριλαμβανομένων των Jabari Hearn και Julie Levin ως ανώτερων αντιπροέδρων Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις Υπηρεσίες Μάρκετινγκ, καθώς και της Lynne Reilly ως ανώτερης αντιπροέδρου Στρατηγικής Ανάπτυξης για τα Μέσα και το Εμπόριο.

Η Stagwell προσθέτει στελέχη ανάπτυξης στα λειτουργικά της τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των Jabari Hearn και Julie Levin ως ανώτερων αντιπροέδρων Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις Υπηρεσίες Μάρκετινγκ, καθώς και της Lynne Reilly ως ανώτερης αντιπροέδρου Στρατηγικής Ανάπτυξης για τα Μέσα και το Εμπόριο.

Ο Ryan Linder, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και παγκόσμιος διευθυντής Μάρκετινγκ, δήλωσε: «Οι εξειδικευμένες ανά τομέα ομάδες ανάπτυξης φέρνουν μεγαλύτερη εστίαση στα δυνατά μας σημεία και μας τοποθετούν καλύτερα για να ανταγωνιστούμε σε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες ευκαιρίες». Επιπλέον, αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος και άλλοι επικεφαλής ανάπτυξης ανά τομέα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Επικοινωνία & Υποστήριξη, καθώς και το Marketing Cloud.

Ο Hearn ήταν προηγουμένως Chief Marketing & Growth Officer στην AKQA της WPP. Η Levin προέρχεται από τη δημιουργική εταιρεία Two Things, όπου ήταν επικεφαλής συνεργασιών. Η Reilly εντάσσεται από την WPP Media, όπου ήταν Chief Growth Officer.