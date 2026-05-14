Τρεις ιστορίες. Τρεις διαφορετικές πτυχές της Κεφαλονιάς. Τα τρία νέα documentary style videos για την Κεφαλονιά μας προσκαλούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι: μέσα από τα μάτια των ανθρώπων του προορισμού και τις ιστορίες που κουβαλά η παράδοσή του.

Κεφαλονιά | τέχνη - δαντέλα - μνήμες | Η Στάμω Σκλαβουνάκη μάς αφηγείται μια σπάνια παραδοσιακή τέχνη που γεννήθηκε από την ίδια την φύση του νησιού. Τα φύλλα του αθάνατου κόβονταν, ξύνονταν, πλένονταν και στέγνωναν για να παραδώσουν στις γυναίκες του νησιού ανθεκτικές φυσικές ίνες, οι οποίες στα χέρια τους γίνονταν νήμα και το νήμα γινόταν δαντέλα. Περίτεχνη, λεπτή, ζωντανή, η κεντητική τέχνη που περνάει από γενιά σε γενιά.

Κεφαλονιά | τυρί - μεράκι – γεύσεις | Το φρέσκο γάλα ζυμώνεται αργά και τα κεφάλια τυριού στοιβάζονται και ωριμάζουν με υπομονή. Η τυροκομία στην Κεφαλονιά δεν είναι απλά μια παραγωγή αλλά αποτελεί κληρονομιά για το νησί και γνώση που αποκτά κανείς μεγαλώνοντας μέσα σε αυτή. Οι Θάνος Κουλούμπης από τα Τυροκομεία «Παρίσης» και Κυριάκος Σταμούλης από τα Τυροκομεία «Σταμούλης» μάς ανοίγουν τις πόρτες των οικογενειακών τους επιχειρήσεων και μας αφηγούνται την ιστορία τους.

Κεφαλονιά | φύση - ζωή - αντιθέσεις | Η φύση του προορισμού αφηγείται τη δική της ιστορία. Στην Κεφαλονιά τα κατάφυτα βουνά καταλήγουν στις μαγευτικές παραλίες και η ξεχωριστή αυτή αντίθεση μεταμορφώνει το νησί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στο συναρπαστικό φυσικό τοπίο. Με τον Αίνο να δεσπόζει ως η κορυφή του νησιού, μετά τη δύση του ηλίου και μακριά από τα φώτα της πόλης, συστήνει στους επισκέπτες τους αστερισμούς που λάμπουν πάνω από το νησί. Οι Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης και Γεώργιος Ισμαήλος μας ξεναγούν στη μοναδικότητα του εντυπωσιακού τοπίου της Κεφαλονιάς.

Τρεις ιστορίες που μας υπενθυμίζουν ότι τα ταξίδια είναι πέρα από αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που ακούμε, γευόμαστε και νιώθουμε.

Τα documentary style videos δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού Κεφαλονιάς | Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης, Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, AEGEAN, Fraport Greece, Marketing Greece.