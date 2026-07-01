Με πρωταγωνιστή το Authentic

Η Vans παρουσιάζει το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας καμπάνιας «Off The Wall», με πρωταγωνιστή το εμβληματικό Authentic. Περισσότερο από ένα slogan, το Off The Wall εκφράζει μια νοοτροπία που έχει διαμορφωθεί μέσα από την ατομικότητα, την αυθεντική έκφραση και τη δημιουργική αμφισβήτηση των κανόνων.

Στην καρδιά της καμπάνιας βρίσκονται άνθρωποι που ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Δημιουργοί με διαφορετικές διαδρομές αλλά κοινή στάση ζωής, που επηρεάζουν τον πολιτισμό και προχωρούν μπροστά με τον δικό τους τρόπο.

Talent: FENG

Το αποτέλεσμα είναι μια αναγνώριση της αυθεντικότητας όσων επιλέγουν να ξεχωρίζουν και του παπουτσιού που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα τους.

Tο Authentic είναι εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Γεννημένο το 1966 ως ένα απλό deck shoe, γρήγορα υιοθετήθηκε από τους πιο ανήσυχους και δημιουργικούς νέους της εποχής: τους skateboarders. Με ρίζες στην surf κουλτούρα της Καλιφόρνιας, το Authentic βρήκε τον πραγματικό του προορισμό στους δρόμους και εξελίχθηκε σε σύμβολο προσωπικής έκφρασης.

Talent: Ecca Vandal

Με την πάροδο των δεκαετιών, το skate shoe που ξεκίνησε ως ένα λειτουργικό σχέδιο μετατράπηκε σε παγκόσμιο icon. Φορέθηκε από καλλιτέχνες, δημιουργούς, πρωτοπόρους και ανθρώπους που δεν περίμεναν ποτέ την έγκριση κανενός για να ανήκουν κάπου.

Talent: Ruby Lilley

Το Off The Wall συνεχίζει να αμφισβητεί τη συμβατικότητα μέσα από μια νέα γενιά δημιουργών που εκφράζουν αυθεντικά το πνεύμα του. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι:

Feng (Rapper, Producer)

Ecca Vandal (Singer-Songwriter, Artist)

Mikey February (Surfer)

Ruby Lilley (Skateboarder)

Καθένας φέρνει τη δική του οπτική, προσωπικότητα και δημιουργική ενέργεια, όμως όλοι μοιράζονται την ίδια διάθεση να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, να αμφισβητούν τα καθιερωμένα και να εκφράζονται με αυθεντικότητα.

Talent: Mikey February

Το 2026 αποτελεί μια σημαντική χρονιά για τη Vans και το Authentic, καθώς συμπληρώνουν έξι δεκαετίες πολιτιστικής επιρροής, διαμορφωμένης από τις κοινότητες και τους ανθρώπους που τα επέλεξαν ως μέσο έκφρασης.

Τα νέα Vans Off The Wall Authentic Mohair και Duck Canvas packs είναι ήδη διαθέσιμα στα καταστήματα Vans στο Golden Hall, The Mall of Athens, Metro Mall, στο Mediterannean Cosmos στη Θεσσαλονίκη στο Nicosia Mall και My Mall στη Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.