Η πρώτη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 11 Δεκεμβρίου

Η αλληλεγγύη αποκτά την πιο ουσιαστική της διάσταση, όταν η πρόθεση γίνεται πράξη και μετατρέπεται σε μια σταθερή υπόσχεση στήριξης.

Οι VML και WPP Media, με σταθερή προσήλωση στις αξίες τους, δημιουργούν την πρώτη Τράπεζα Αίματος του Ομίλου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους του Ομίλου, καθώς και στις οικογένειές τους, σε περίπτωση που χρειαστούν αίμα. Μια κοινή παρακαταθήκη προσφοράς και φροντίδας, που δίνει μία νέα διάσταση στην έννοια της συναδελφικότητας.

Η πρώτη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 11 Δεκεμβρίου, από τις 09.00 έως τις 13.00, στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ. Γιατί η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης και ανθρωπιάς, που μπορεί να γίνει ανεκτίμητη για έναν άνθρωπο που τη χρειάζεται.