Σε στενή συνεργασία με τη Euroleague Basketball, η XCUBED είχε την ευθύνη για την παραγωγή, τον συντονισμό και την εφαρμογή του branding στους χώρους διεξαγωγής της διοργάνωσης

Η XCUBED ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία ένα από τα πιο απαιτητικά έργα παραγωγής και εφαρμογής branding στο πλαίσιο του EuroLeague Final Four 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μεταμόρφωση του Telekom Center Athens για το μεγαλύτερο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε στενή συνεργασία με τη Euroleague Basketball, η XCUBED είχε την ευθύνη για την παραγωγή, τον συντονισμό και την εφαρμογή του branding στους χώρους διεξαγωγής της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας ένα ενιαίο, υψηλού επιπέδου οπτικό αποτέλεσμα, αντάξιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη. Το έργο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τις κεντρικές εγκαταστάσεις και τα σημεία υποδοχής έως τους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, τις ζώνες φιλάθλων, τις επιφάνειες προβολής και τα ειδικά σημεία branding που συνέβαλαν στη συνολική εμπειρία αθλητών, ομάδων, επισήμων, χορηγών, μέσων ενημέρωσης και φιλάθλων.

Παράλληλα, η XCUBED συνεργάστηκε με τη Euroleague Basketball και στο πλαίσιο της EuroLeague Final Four 2026 FanZone presented by Etihad . Πρόκειται για μια μοναδική και ολοκληρωμένη εμπειρία για τους φιλάθλους της διοργάνωσης η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την EYZHN. Το «μπασκετικό χωριό» που δημιούργησε η EYZHN στην καρδιά της πόλης, στο Ζάππειο Μέγαρο, συνέδεσε μέσα από σειρά engaging δραστηριοτήτων, τους φίλους του μπάσκετ με τους χορηγούς της διοργάνωσης και διοχέτευσε την ενέργεια της πόλης της Αθήνας στην ατμόσφαιρα της κορυφαίας μπασκετικής γιορτής της Ευρώπης.

Για την XCUBED, η συμμετοχή σε ένα έργο αυτής της κλίμακας αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας της στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την υλοποίηση σύνθετων branding projects, με υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο ποιότητας, ταχύτητας, ακρίβειας και επιχειρησιακού συντονισμού.