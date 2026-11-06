Η νέα συνεργασία συνδέεται με τη φιλοσοφία «Γίνε η Έμπνευση» της ΖΩΓΡΑΦΟΣ, που εκφράζει τη σημασία της προσωπικής προσπάθειας, της εξέλιξης και της θέλησης να ξεπερνά κανείς τα όριά του.

Μια νέα συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στη ΖΩΓΡΑΦΟΣ και την ΑΕΚ, με την ελληνική εταιρεία τροφίμων να αναλαμβάνει τον ρόλο του Συνεργάτη Διατροφής του τμήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η συνεργασία αυτή φέρνει τη ΖΩΓΡΑΦΟΣ κοντά σε μια ομάδα αθλητριών που με την καθημερινή τους προσπάθεια, την επιμονή και την αφοσίωσή τους αποτελούν πηγή έμπνευσης εντός και εκτός γηπέδου.

Με ιστορία που ξεκινά το 1895 και περισσότερα από 130 χρόνια παρουσίας στον χώρο των τροφίμων, η αμιγώς ελληνική εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, αναπτύσσοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται οι μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών 2good., με 100% φυσικά συστατικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, που αποτελούν μια πρακτική και γευστική επιλογή για όσους αθλούνται, αλλά και για όσους αναζητούν ένα σνακ στην καθημερινότητά τους.

Η νέα συνεργασία συνδέεται με τη φιλοσοφία «Γίνε η Έμπνευση» της ΖΩΓΡΑΦΟΣ, που εκφράζει τη σημασία της προσωπικής προσπάθειας, της εξέλιξης και της θέλησης να ξεπερνά κανείς τα όριά του. Αξίες που συναντώνται και στον αθλητισμό, μέσα από τη συνέπεια στην προπόνηση, την ομαδικότητα και την προσήλωση στους στόχους.

Μέσα από την παρουσία της στο πλευρό της ΑΕΚ, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ στηρίζει τις αθλήτριες που εργάζονται καθημερινά για την εξέλιξή τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στο μήνυμα «Γίνε η Έμπνευση».