Με θέμα “The New Storytelling Era”

Ζούμε σε μια εποχή όπου καταναλώνουμε περισσότερο περιεχόμενο από ποτέ. Εικόνες, βίντεο και ιστορίες διεκδικούν καθημερινά την προσοχή μας, αλλά τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει να σταματήσουμε, να ακούσουμε και να συνδεθούμε πραγματικά με μια ιστορία;

Με αφετηρία αυτό το ερώτημα, η SOUL Creative Agency παρουσιάζει το τρίτο SOUL Dialogue, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στα γραφεία της στον Κεραμεικό, με καλεσμένη τη Ζωή Σγουρού, σκηνοθέτιδα και κινηματογραφίστρια με 20ετή εμπειρία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Με τίτλο “The New Storytelling Era”, η συζήτηση θα εξερευνήσει την τέχνη της αφήγησης σε έναν κόσμο όπου η προσοχή μεταβάλλεται διαρκώς και ο τρόπος με τον οποίο το κοινό παρακολουθεί και βιώνει τις ιστορίες αλλάζει συνεχώς.

Τι κάνει μια ιστορία να ξεχωρίζει μέσα στον συνεχή όγκο περιεχομένου; Πώς δημιουργείται πραγματική σύνδεση με το κοινό; Και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κάνουν μια αφήγηση ουσιαστική και αξιομνημόνευτη;

Μέσα από την εμπειρία της Ζωής Σγουρού στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, το τρίτο SOUL Dialogue θα εστιάσει στο πώς εξελίσσονται τα κοινά, στο τι κάνει μια ιστορία να λειτουργεί και στο πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε και βιώνουμε το storytelling σήμερα.

Τα SOUL Dialogues είναι μια επιμελημένη σειρά ζωντανών συζητήσεων της SOUL Creative Agency, που φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές από τον χώρο του branding, της επιχειρηματικότητας και της κουλτούρας. Κάθε συνάντηση δημιουργεί χώρο για ουσιαστικό διάλογο, νέα ερωτήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από όσα διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, δημιουργούμε και επικοινωνούμε σήμερα.

Μετά τη συζήτηση, η βραδιά θα συνεχιστεί με γιορτινό φαγητό και ποτό και ανεπίσημη συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

SOUL Dialogues Vol. 3 - Ζωή Σγουρού

The New Storytelling Era

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 · 19:00

SOUL Creative Agency · Μυκάλης 11, Κεραμεικός, Αθήνα

Για πληροφορίες και κράτηση θέσης: https://luma.com/frwd3v30

Περισσότερα για τα SOUL Dialogues: https://soul-dialogues.soulcreativeagency.com/

Σχετικά με τη Ζωή Σγουρού

Η Ζωή Σγουρού είναι σκηνοθέτιδα και κινηματογραφίστρια με 20ετή εμπειρία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει εργαστεί σε σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, διαφημιστικά, βίντεο κλιπ και τη σειρά «Μια νύχτα του Αυγούστου» της ΕΡΤ, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Victoria Hislop. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει νέα μίνι βιογραφική σειρά για τη ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου.