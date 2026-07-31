Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, κατά την πρώτη της συνεδρίαση, η νέα Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Νέα Διοικούσα Επιτροπή απέκτησε ο IAB Hellas, ο φορέας εκπροσώπησης του ψηφιακού και διαδραστικού marketing στην Ελλάδα και την Κύπρο, έπειτα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της 25ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, κατά την πρώτη της συνεδρίαση, η νέα Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του νέου οργάνου είναι διετής.

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή

Από τις αρχαιρεσίες της 25ης Γενικής Συνέλευσης εξελέγησαν τα εξής εννέα μέλη:

Νικόλαος Κακολύρης - Marketing & Corporate Communications Director, Eurolife FFH Ειρήνη Αναστασιάδου - Group Marketing & Communication Director, HELLENiQ ENERGY Φραγκίσκος Μονογυιός - Chief Commercial Officer, Adweb Γεώργιος Τριδήμας - General Manager, McCANN Κωνσταντίνος Ντάλας - Digital Commercial Director, Emsa media Σταυρούλα Δριτσέλη - Commercial Director DPG Digital Media Group Γαληνός Γιαγλής - Co-Founder & CEO, OCM Μιχάλης Σαραντινός - Managing Director Steficon Σολ Σαλτιέλ - Founder & CEO, Fast River / Co-Founder & CRO Cabtivo

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

Πρόεδρος: Γαληνός Γιαγλής Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ντάλλας Ταμίας: Μιχάλης Σαραντινός Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τριδήμας Ειδική Γραμματέας: Σταυρούλα Δριτσέλη

Δήλωση του νέου Προέδρου

«Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του IAB Hellas με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρνει μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το marketing και φέρνει στο επίκεντρο το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία δύο χρόνια ο IAB Hellas ενίσχυσε τη φωνή του κλάδου και εδραίωσε θεσμούς που σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς, όπως το συνέδριο IMC και τα Mixx Awards. Πάνω σε αυτά τα γερά θεμέλια χτίζουμε το επόμενο βήμα, με στόχο ο IAB Hellas να προσφέρει απτή, μετρήσιμη αξία στα μέλη του και να οδηγεί την αγορά προς μια πιο ώριμη και πιο υπεύθυνη ψηφιακή πραγματικότητα, μέσα από διεθνή πρότυπα, συστηματική εκπαίδευση και ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμούς. Ευχαριστώ τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους και την προηγούμενη Διοίκηση για το έργο της.» δήλωσε ο νέος Πρόεδρος του IAB Hellas, Γαληνός Γιαγλής

Ευχαριστίες προς την απερχόμενη Διοίκηση

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την απερχόμενη Πρόεδρο, Τίνα Φερεντίνου, και προς τα μέλη της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής για τη σημαντική προσφορά και το έργο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με προτεραιότητα την ενίσχυση της αξίας που προσφέρει ο IAB Hellas στα μέλη του, την υιοθέτηση διεθνών προτύπων της αγοράς, την εκπαίδευση και ενημέρωση του κλάδου, καθώς και τον εποικοδομητικό διάλογο με τους θεσμικούς φορείς — με σταθερό γνώμονα τη διαρκή ανάδειξη της σημασίας του ψηφιακού marketing για την ελληνική και κυπριακή αγορά.