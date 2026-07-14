Ολοκλήρωση της θητείας της Ελενας Τσακιρίδου

Ο IAB Hellas ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή από τον Ανδρέα Βούρο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πορεία του Οργανισμού. Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης θητείας της Ελενας Τσακιρίδου. Στην σχετική ανακοίνωση «η Διοικούσα Επιτροπή του IAB Hellas ευχαριστεί θερμά την Έλενα Τσακιρίδου για την πολύτιμη συνεισφορά, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευσή της όλα αυτά τα χρόνια και της εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής της πορείας».

Ο Ανδρέας Βούρος, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του marketing, της ψηφιακής επικοινωνίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία σε ηγετικές θέσεις στον χώρο της επικοινωνίας και του επιχειρείν.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διατελέσει General Manager της Bakers Digital Communication, Managing Director της Thrive Global σε Ελλάδα και Ρουμανία και Marketing Director της Starfan, ενώ σήμερα δραστηριοποιείται ως Strategic Marketing Consultant. Εχει συνεργαστεί με κορυφαίους οργανισμούς και brands όπως οι Coca-Cola 3E, Nestlé, Aegean Airlines, Mastercard, IBM, OTE, Metlen και Lamda Development, συμβάλλοντας στη στρατηγική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών.

Στον νέο του ρόλο, ο Ανδρέας Βούρος θα συνεργαστεί στενά με τη Διοικούσα Επιτροπή και τα μέλη του οργανισμού, για την υλοποίηση της στρατηγικής του IAB Hellas, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου, την ενίσχυση της παραγόμενης αξίας προς τα μέλη και την προώθηση της καινοτομίας και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική αγορά της ψηφιακής διαφήμισης.