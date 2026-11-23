Το IMC26 φέρνει στη σκηνή κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να εξετάσουν πώς το AI επαναπροσδιορίζει το marketing, τη δημιουργικότητα και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το marketing. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις, δημιουργείται και διανέμεται η αξία, ανακαλύπτεται το περιεχόμενο και οργανώνονται οι επιχειρήσεις. Και όσο τα συστήματα αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, τόσο πιο κρίσιμα γίνονται τα ερωτήματα για τον ανθρώπινο ρόλο, την ευθύνη και την εμπιστοσύνη.

Αυτή είναι η αφετηρία του 22ου Interactive Marketing Conference (IMC26), που διοργανώνει ο IAB Hellas την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με κεντρικό θέμα «a.i do! Commit to AI in Marketing, for better or for worse».

Το IMC26 μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από τις εφαρμογές και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στις δομικές αλλαγές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της επικοινωνίας και του marketing. Ποιος αποφασίζει όταν τα συστήματα δρουν αυτόνομα; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Πώς διαμορφώνεται η αξία στην ψηφιακή οικονομία; Και τι παραμένει αναντικατάστατα ανθρώπινο;

Από το AI ως εργαλείο στο AI ως σύστημα

Το πρόγραμμα του IMC26 αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, καθεμία από τις οποίες απαντά σε ένα κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη μέρα του marketing.

Τι μένει ανθρώπινο όταν οι αποφάσεις περνούν στα συστήματα;

Η πρώτη ενότητα, «The Big Picture & Trust», εξετάζει τη σχέση ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, τον ρόλο της ανθρώπινης κρίσης και το ποιος έχει την ευθύνη όταν αποφασίζει ένα σύστημα, το αν και γιατί η επιστήμη της συμπεριφοράς παραμένει επίκαιρη, καθώς και το πώς αλλάζουν η αναζήτηση, η ανακάλυψη και οι αγοραστικές αποφάσεις, με ορίζοντα το 2027.

Τι αλλάζει στην πράξη για κάθε πλευρά της αγοράς;

Η δεύτερη ενότητα, «The Verticals», εξετάζει το θέμα από τη σκοπιά κάθε μέρους της αγοράς. Οι διαφημιζόμενοι επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους. Τα δημιουργικά και media agencies χτίζουν νέα σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τη δημιουργικότητα, ενώ οι publishers αναζητούν νέους δρόμους για το περιεχόμενο, την ανακάλυψη και τα έσοδα σε έναν κόσμο AEO και αλγοριθμικής τιμολόγησης των media.

Ποιες αποφάσεις θα κρίνουν την ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια;

Η τρίτη ενότητα, «Trends & Futureproofing», εστιάζει στο μέλλον του δημιουργικού οικοσυστήματος, στην attention economy και στη μετάβαση από την εκτέλεση εντολών στην εποπτεία αυτόνομων AI agents. Εξετάζει επίσης τι σημαίνει όλο αυτό για τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς ρόλους.

Ποιοι δίνουν τις απαντήσεις;

Το συνέδριο ανοίγει με τον Γιάννη Σταματέλλο (Ινστιτούτο Φιλοσοφίας & Τεχνολογίας) και το «The synergy AI & HI: the human edge». Ο Nick Law (Accenture Song) μιλά για τη δημιουργικότητα στην εποχή του AI και ο Richard Shotton (Astroten, The Choice Factory) για τη διαχρονική δύναμη της επιστήμης της συμπεριφοράς. Η Θωμαή Γκλάρου-Σταυροπούλου (Google) παρουσιάζει πώς αλλάζει η αγοραστική απόφαση μέχρι το 2027.

Ο Ηλίας Σούσης (Wikifarmer) μιλά για τη νέα εποχή των διαφημιζόμενων. Η Barbara Grabiwoda (Publicis Groupe CEE) εξετάζει τον αλγόριθμο ως τον νέο media planner. Ο Alexander Varov (Netinfo) εξηγεί πώς οι publishers προστατεύουν και αξιοποιούν το περιεχόμενό τους στην εποχή του AI. Ο Daniel Jäger (Deutsche Telekom) και ο Δημήτρης Μπέης (IAB Europe) συζητούν τη νέα τιμή της προσοχής.

Στο panel για το μέλλον του δημιουργικού οικοσυστήματος συμμετέχουν οι Γιάννης Τσιλίρας (Telekom Greece), Τίνα Φερεντίνου (DPG), Σίμος Μαγκανής (Green Olive Films) και Στάθης Βόβος, με συντονιστή τον Γιάννη Σταματέλλο. Το συνέδριο κλείνει με τους Οδυσσέα Ντότσικα, Παναγιώτη Γκεζερλή και Γιώργο Βαρέλογλου της AI Academy, οι οποίοι συζητούν το μέλλον του ταλέντου ξεκινώντας από την εκπαίδευση. Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαρακατσάνης.

Οι τοποθετήσεις του IAB Hellas και της διοργάνωσης

Ο Πρόεδρος του IAB Hellas, Γαληνός Γιαγλής, δήλωσε:

«Το “I do” το έχουμε ήδη πει. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον αλγόριθμο που αγοράζει διαφημιστικό χώρο, στο εργαλείο που παράγει περιεχόμενο, στην απάντηση που παίρνει ο καταναλωτής πριν επισκεφθεί το site ενός brand. Το κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον η ταχύτητα προσαρμογής. Πόσο γρήγορα μετατρέπουμε την τεχνολογία σε νέες δεξιότητες, διαδικασίες και μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Αυτή η επιτάχυνση αποκτά ουσία όταν οι αλλαγές ενσωματώνονται στην καθημερινή δουλειά, αποδίδουν διαχρονικά και διατηρούν την ταυτότητα κάθε brand. Γιατί αν δίνουμε όλοι τις ίδιες εντολές στα ίδια μοντέλα, οι καμπάνιες μας θα μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτή τη συζήτηση ανοίγουμε στο IMC26, φέρνοντας κοντά τις πλευρές της αγοράς που καλούνται να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.»

Η Πρόεδρος του IMC26, Βάσω Μαργέλου, πρόσθεσε:

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα συνέδριο που δεν θα περιορίζεται στην παρουσίαση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, αλλά θα εξετάζει τι σημαίνουν στην πράξη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του marketing. Γι' αυτό και το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρο το οικοσύστημα της αγοράς, από τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη στρατηγική των brands μέχρι τη δημιουργικότητα, τα media και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θέλουμε να φέρουμε κοντά διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές, να προκαλέσουμε γόνιμο προβληματισμό και, κυρίως, να δώσουμε στους συμμετέχοντες ερεθίσματα και ιδέες που μπορούν να μεταφέρουν στην καθημερινή τους δουλειά.»