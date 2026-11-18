Τρεις φωτογράφοι, τρεις πόλεις, τέσσερις διαφορετικές στιγμές της ημέρας και δεκαπέντε εικόνες ενώνονται για να αφηγηθούν μια εμπειρία που είναι συγχρόνως παγκόσμια και απόλυτα προσωπική: τη μοναδική απόλαυση που μπορεί να χωρέσει σε μία μόνο στιγμή

Τρεις φωτογράφοι, τρεις πόλεις, τέσσερις διαφορετικές στιγμές της ημέρας και δεκαπέντε εικόνες ενώνονται για να αφηγηθούν μια εμπειρία που είναι συγχρόνως παγκόσμια και απόλυτα προσωπική: τη μοναδική απόλαυση που μπορεί να χωρέσει σε μία μόνο στιγμή. Στην 35η έκδοσή του, το Ημερολόγιο Lavazza 2027 συνεχίζει την εξερεύνηση της φιλοσοφίας Pleasure Makes Us Human, στρέφοντας το βλέμμα στη δύναμη που κρύβει μια μοναδική στιγμή απόλαυσης. Με την υπογραφή του δημιουργικού γραφείου Armando Testa, η φετινή έκδοση, με τίτλο Always a Pleasure, ζωντανεύει μέσα από τον φακό τριών διακεκριμένων φωτογράφων του Magnum Photos Agency: των Jim Goldberg, Alex Majoli και Paolo Pellegrin.

Από τη Νέα Υόρκη και τη Λισαβόνα έως το Χονγκ Κονγκ, οι εικόνες ακολουθούν τον καφέ στην καθημερινή του διαδρομή, από την αυγή έως το βράδυ. Μέσα από διαφορετικούς ανθρώπους, τόπους και στιγμές, ο καφές αποκαλύπτεται ως μια παγκόσμια συνήθεια και ταυτόχρονα ένα βαθιά προσωπικό τελετουργικό απόλαυσης. Το Ημερολόγιο 2027 παρουσιάστηκε στο μοναδικό σκηνικό του Μουσείου Guggenheim της Νέας Υόρκης, ενός από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους διεθνώς. Η Lavazza βρίσκεται στο πλευρό του ιδρύματος από το 2014.

Αναφερόμενη στην ιδέα πίσω από το Always a Pleasure, η Francesca Lavazza, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Lavazza, δήλωσε:

«Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, το Ημερολόγιο Lavazza λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην εταιρική μας ταυτότητα και το ανεξάρτητο βλέμμα σημαντικών δημιουργών. Με το Always a Pleasure, ζητήσαμε από τους Jim Goldberg, Alex Majoli και Paolo Pellegrin να αποτυπώσουν την απόλαυση όπως εκφράζεται στη σύγχρονη καθημερινότητα: διαφορετικές κουλτούρες και τόποι, αλλά μία κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Παρότι οι φωτογραφικές τους προσεγγίσεις διαφέρουν ουσιαστικά, όλοι μοιράζονται την ικανότητα να αναδεικνύουν όσα συμβαίνουν ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα από ανεπιτήδευτες κινήσεις και στιγμές που συχνά περνούν απαρατήρητες. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές βρίσκει ο καφές τη δική του θέση: όχι ως πρωταγωνιστής της αφήγησης, αλλά ως μια διακριτική, καθημερινή παρουσία που συνοδεύει τον χρόνο μας και μας φέρνει πιο κοντά.»

Ο Michele Mariani, Executive Creative Director της Armando Testa, σχολιάζει τις δημιουργικές επιλογές που καθόρισαν τη φετινή έκδοση του Ημερολογίου: «Με το “Always a Pleasure”, επιχειρήσαμε να φωτίσουμε τις διαφορετικές αποχρώσεις της απόλαυσης μέσα από το βλέμμα τριών σημαντικών φωτογράφων της σύγχρονης εποχής. Κάθε ένας διαθέτει μια ξεχωριστή και αδιαμφισβήτητα προσωπική οπτική γλώσσα, ωστόσο μαζί διαμορφώνουν μια αυθεντική αφήγηση με παγκόσμια απήχηση. Σε αυτήν, το τελετουργικό του καφέ μετατρέπεται σε έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε τόπους και πολιτισμούς, επιβραδύνοντας τον ρυθμό του χρόνου και φέρνοντας στο προσκήνιο τη συναισθηματική δύναμη των μικρών στιγμών της καθημερινότητας.»

Κάθε φωτογραφία αιχμαλωτίζει μια στιγμή που περιέχει μια ιστορία, ένα απόσπασμα ζωής. Οι τρεις φωτογράφοι παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο η απόλαυση παίρνει μορφή στην καθημερινότητα. Ο καφές αποτελεί το επαναλαμβανόμενο νήμα που διατρέχει την αφήγηση, ένα οικείο τελετουργικό που μετακινείται φυσικά ανάμεσα σε διαφορετικές ηπείρους και time zones. Γιατί η απόλαυση συχνά δεν βρίσκεται σε εξαιρετικά γεγονότα, αλλά στην εξαιρετική ένταση με την οποία βιώνουμε τις πιο απλές και συχνά τις πιο απρόσμενες στιγμές της ζωής.

Ο καφές αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αυτής της οπτικής αφήγησης, ένα γνώριμο τελετουργικό που διασχίζει φυσικά τόπους, κουλτούρες και χρονικές ζώνες. Γιατί η πραγματική απόλαυση συχνά δεν κρύβεται στα εξαιρετικά γεγονότα, αλλά στην ένταση, το συναίσθημα και τη σημασία που αποκτούν οι πιο απλές, και πολλές φορές οι πιο απρόσμενες, στιγμές της καθημερινής ζωής.

Στις εικόνες που τράβηξε στο Χονγκ Κονγκ, ο Paolo Pellegrin αποτυπώνει ακριβώς αυτό το στοιχείο του απρόβλεπτου: «Στη φωτογραφία μου αναζητώ τη στιγμή κατά την οποία το ανείπωτο, η ίδια η ζωή, εισβάλλει στο κάδρο. Η απόλαυση βρίσκεται στο να παραμένεις ανοιχτός στο απροσδόκητο, ώστε όσα δεν μπορώ να ελέγξω να βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα σε αυτό που δημιουργώ.»

Η στιγμή, η μικρότερη μονάδα χρόνου που μπορούμε να αντιληφθούμε, συμβάλλει στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου ιστού της ζωής μας, των συναντήσεων που βιώνουμε και των αναμνήσεων που παραμένουν μαζί μας στον χρόνο. Η αποτύπωση της ουσίας της μας υπενθυμίζει ότι η ζωή αποτελείται από στιγμές και ότι κάθε μικρό κομμάτι χρόνου, όπως μια σταγόνα καφέ, εμπεριέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για να νιώθουμε καλά.

Αυτή τη μοναδική ποιότητα της στιγμής αναγνωρίζει και ο Alex Majoli στη Λισαβόνα. Αναφερόμενος στην απόλαυση, δηλώνει: «Είναι η ένταση της παρουσίας: εκείνες οι φευγαλέες στιγμές κατά τις οποίες το θέατρο της καθημερινής ζωής αποκαλύπτεται ξαφνικά και συνειδητοποιούμε το μυστήριο του να βρισκόμαστε εδώ.» Πρόκειται για μικρές επιφοιτήσεις, στιγμές που μας επαναφέρουν στον εαυτό μας και μας χαρίζουν μια αίσθηση ευεξίας.

Για τον Jim Goldberg, που προσφέρει τη δική του οπτική από τη Νέα Υόρκη: «Η απόλαυση προέρχεται από το να είσαι καλλιτέχνης και να δημιουργείς κάτι που μπορείς να μοιραστείς με τους άλλους και ίσως να τους προκαλέσεις.»

Το Ημερολόγιο 2027 μιλά για μια πανανθρώπινη επιθυμία για ισορροπία και αρμονία, η οποία αναζητείται μέσα από αυθεντικές στιγμές. Κάθε πολιτισμός διαθέτει τους δικούς του τρόπους να βιώνει την απόλαυση, μέσα από τελετουργίες που προσδίδουν μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητα. Η πλήρης αφοσίωση σε κάθε στιγμή προσφέρει μια ευπρόσδεκτη παύση από την ταχύτητα του σύγχρονου κόσμου. Μέσα από αυτή την οπτική, το τελετουργικό του καφέ, όπου κι αν βρισκόμαστε, μας συνδέει με τους άλλους και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ότι οι σημαντικότερες ιστορίες συχνά κρύβονται στα πιο απλά πράγματα.

Μέσα στα χρόνια, η Lavazza έχει αναπτύξει σταθερές συνεργασίες με κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα διεθνούς κύρους, καθιερώνοντάς τη ως πρέσβειρα όχι μόνο του ιταλικού καφέ, αλλά και της δημιουργικότητας και της αισθητικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τέχνη και ο καφές μοιράζονται την ικανότητα να δημιουργούν συναντήσεις, να αφυπνίζουν την περιέργεια και να φέρνουν κοντά διαφορετικές οπτικές. Αυτή η κοινή τους ιδιότητα βρίσκεται στον πυρήνα της συνεργασίας μεταξύ της Lavazza και του Μουσείου Guggenheim από το 2014, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμευσης υπέρ ενός ανοιχτού, προσβάσιμου και συμμετοχικού πολιτισμού. Το 2023, η δέσμευση της Lavazza προς το Guggenheim ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από τη συμμετοχή του ιδρύματος στο IncluVisity , ένα πρόγραμμα της Lavazza που υλοποιείται σε συνεργασία με μουσεία στην Ιταλία και διεθνώς. Το πρόγραμμα προωθεί συμπεριληπτικές εμπειρίες επίσκεψης, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων και να υπερβαίνουν φυσικά, γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά εμπόδια.

Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας κινείται και το Ημερολόγιο Lavazza: μια οπτική για τον κόσμο που συντίθεται από στιγμές, συναντήσεις και ιστορίες, οι οποίες βρίσκουν κοινό τόπο μέσα από τη φωτογραφία. Μας υπενθυμίζει ότι το να κοιτάζουμε τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές αποτελεί το πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε και να αγκαλιάσουμε την πολυπλοκότητα που μας περιβάλλει, μέσα από μια στιγμή απόλαυσης.