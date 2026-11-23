Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος συστάθηκε το 2007 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση, προβολή και ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των Πωλήσεων

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Στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχωράει το ΙΠΕ την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026, 15:00-18:00μμ στο OTE ACADEMY (Πέλικα & Σπάρτης, 151 22, Μαρούσι). Η θητεία του νέου ΔΣ είναι τριετής.

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος συστάθηκε το 2007 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση, προβολή και ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των Πωλήσεων. Αποτελεί τον ισχυρότερο οργανισμό εκπροσώπησης των Πωλήσεων στην Ελλάδα, ενώ με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του υποστηρίζει τα Μέλη που ενδιαφέρονται συνεχώς να ενημερώνονται και να εξελίσσονται σε σύγχρονα Εμπορικά θέματα και θέματα Πωλήσεων.

Σύντομη περιγραφή των δράσεων του Ινστιτούτου :

- Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων, συνέδριο «θεσμός» που διεξάγεται τα τελευταία 17 χρόνια με συμμετοχή άνω των 1000 στελεχών

- Sales Excellence Awards, που για 14 συνεχόμενα χρόνια έχουν αναδειχτεί «η μεγάλη γιορτή των Πωλήσεων» επιβραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τους άριστους των Πωλήσεων

- Συναντήσεις κορυφής (CEO meetings) με ομιλητές εξέχοντα στελέχη της αγοράς και εξέχουσες Προσωπικότητες του Επιχειρείν

- Εκπαιδευτικά Workshops όπου παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικά εμπορικά θέματα και θέματα Πωλήσεων

- Πρόγραμμα Mentoring Επαγγελματικής & Προσωπικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων, στο οποίο συμμετέχουν ως Mentors αξιόλογες Προσωπικότητες με σημαντική Εμπορική Πρακτική εξιδείκευση, δεξιοτήτες και ελληνική/διεθνή εμπειρία

- Παροχή αιγίδας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού

- 24ωρη Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Support & Wellbeing line), σε συνεργασία με την Εταιρεία ΕΑΡ HELLAS δωρεάν για τα μέλη της

- Δράσεις φιλανθρωπικού σκοπού

- Αποστολή εβδομαδιαίου ηλεκρονικού Newsletter στα μέλη με νέα της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς

- Ερευνες

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος καλεί όλα τα στελέχη Πωλήσεων να συμμετέχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία, με στόχο την συνεχή ενδυνάμωση του κλάδου των Πωλήσεων και δικτύωσης των Στελεχών του.