Το Sustainability Accelerator υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό HIGGS και διήρκεσε οκτώ εβδομάδες.

Ο Όμιλος Interamerican οργάνωσε και παρουσίασε το Sustainability Accelerator, ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που δίνει στους ανθρώπους του τη δυνατότητα να απαντήσουν στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με ολοκληρωμένες λύσεις με αξία για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου Interamerican και στη διαρκή επιδίωξή του να ενσωματώνει την καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, το Sustainability Accelerator υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό HIGGS και διήρκεσε οκτώ εβδομάδες. Συνολικά 25 άνθρωποι του Ομίλου Interamerican, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες εργασίας, κλήθηκαν να μετατρέψουν πραγματικές κοινωνικές προκλήσεις σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις, αξιοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και την καθημερινή τους επαφή με τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι ομάδες υποστηρίχθηκαν από περισσότερους από 30 ειδικούς, εκπροσώπους οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και μέντορες, ακολουθώντας μια δομημένη μεθοδολογία που περιλάμβανε τη διερεύνηση κοινωνικών αναγκών, την έρευνα πεδίου, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελική παρουσίαση των προτάσεών τους.Η κορύφωση του Sustainability Accelerator πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, όπου οι πέντε ομάδες παρουσίασαν τις λύσεις τους, αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεργασίας και της καινοτομίας που προκύπτει από την άμεση κατανόηση των αναγκών των ασφαλισμένων και της κοινωνίας ευρύτερα καθώς και την αλληλεπίδραση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από μια ανοικτή και δομημένη διαδικασία, διοικητικά στελέχη του οργανισμού, ESG experts, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας αξιολόγησαν τις προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η καινοτομία, η προοπτική ανάπτυξης και ο δυνητικός κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Οι προτάσεις που ανέπτυξαν κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, την αξιοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης ασφαλιστικών ζημιών ως ευκαιρίας για πιο ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης για ανθρώπους που έχουν βιώσει έμφυλη βία, καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών τηλεματικής προς ένα οικοσύστημα έξυπνης, ασφαλέστερης και πιο βιώσιμης κινητικότητας.

Μεταξύ των προτάσεων, ξεχώρισε η λύση “Caregiver Support Benefit” που αφορά στη δημιουργία μιας νέας συμπληρωματικής κάλυψης στα ομαδικά ασφαλιστήρια της Interamerican για τη στήριξη των εργαζομένων που φροντίζουν ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία ή συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η λύση συνδυάζει οικονομική υποστήριξη και υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, καθώς και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, απαντώντας σε μια διαχρονική κοινωνική ανάγκη που αποκτά αυξανόμενη σημασία στο πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η Barbara van Hellemond, Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, τονίζοντας: «Η Interamerican έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και του επιχειρηματικού της μοντέλου. Το Sustainability Accelerator αποτελεί ακόμη ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της δέσμευσης, φέρνοντας κοντά ταλαντούχους ανθρώπους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες για τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους και ανυπομονώ να δω αυτές τις ιδέες να συμβάλλουν σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον».

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου Interamerican τόνισε ότι «Στην Interamerican πιστεύουμε ότι η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν συνδέεται με τις ανάγκες των ανθρώπων και της κοινωνίας. Το Sustainability Accelerator έδωσε στους ανθρώπους μας τον χώρο, τα εργαλεία και τη συνεργασία που χρειάζονταν για να μετατρέψουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις σε ολοκληρωμένες προτάσεις με προοπτική εφαρμογής».

Με το Sustainability Accelerator, ο Όμιλος Interamerican επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους του. Δημιουργώντας τον χώρο και τις προϋποθέσεις για συνεργασία και δημιουργική σκέψη, η εταιρεία επενδύει σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας, ενισχύοντας τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την καθημερινή ασφαλιστική εμπειρία.