Aναδείχθηκε ο σύγχρονος ρόλος του marketing ως ουσιαστικού συμμάχου των B2B πωλήσεων και όχι απλώς ως μηχανισμού προβολής.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Μελών του ΙΠΕ, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, το επιτυχημένο Workshop με θέμα «Εργαλεία Marketing για Επιτυχημένες Β2Β Πωλήσεις» με εισηγητή τον Πιστοποιημένο Εισηγητή Marketing, Θ. Σαρανταένα.

Aναδείχθηκε ο σύγχρονος ρόλος του marketing ως ουσιαστικού συμμάχου των B2B πωλήσεων και όχι απλώς ως μηχανισμού προβολής. Συγκεκριμένα:

Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίζουν πιο στρατηγικά την αγορά

Nα χτίζουν αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη πριν ακόμη ξεκινήσει η εμπορική επαφή

Nα κατανοούν καλύτερα τη διαδρομή και τη συμπεριφορά του πελάτη και

Nα δημιουργούν περισσότερες και ποιοτικότερες ευκαιρίες πώλησης

ΠΩΣ;

Eμφαση στη σύνδεση marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

Aνάγκη οι επαγγελματίες να ξεφύγουν από αποσπασματικές ενέργειες και να λειτουργούν με πιο καθαρή στόχευση, συνέπεια και μεθοδικότητα.

Παρουσιάστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές κατευθύνσεις που βοηθούν μια B2B επιχείρηση να ενισχύσει:

την εικόνα της

τις σχέσεις της

να αξιοποιήσει καλύτερα τα σημεία επαφής με το κοινό της

να αντιληφθεί τους λιγότερο εμφανείς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του πελάτη.

«Οι επιτυχημένες B2B πωλήσεις δεν ξεκινούν τη στιγμή της προσφοράς, αλλά πολύ νωρίτερα, από τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση γίνεται ορατή, αξιόπιστη, σχετική και τελικά επιλέξιμη στα μάτια της αγοράς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.