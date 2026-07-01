Για τη διαχείριση των διαφημιστικών χώρων του αεροδρομίου

Η JCDecaux εξασφάλισε νέο οκταετές συμβόλαιο για τη διαχείριση των διαφημιστικών χώρων του αεροδρομίου Heathrow, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η συμφωνία επεκτείνει μια συνεργασία που διαρκεί περισσότερο από 25 χρόνια και επιβεβαιώνει τη θέση του Heathrow ως ενός από τα σημαντικότερα περιβάλλοντα διαφήμισης παγκοσμίως. Η JCDecaux θα διαχειρίζεται περισσότερες από 680 ψηφιακές οθόνες και κορυφαίες διαφημιστικές εγκαταστάσεις, όπως οι εμβληματικοί πύργοι του Terminal 5.

Το Heathrow εξυπηρέτησε 84,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, αποτελώντας τον έβδομο πιο πολυσύχναστο αερολιμένα στον κόσμο και, για τρίτη συνεχή χρονιά, το πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο διεθνώς, με πτήσεις προς 230 προορισμούς σε περισσότερες από 80 χώρες. Η νέα συμφωνία θα ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση των διαφημιστικών υποδομών και θα βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο Heathrow Express. Παράλληλα, η JCDecaux θα συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμους λύσεις, αξιοποιώντας δεδομένα και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Από το 2026 η εταιρεία διαθέτει το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα προγραμματικής ψηφιακής υπαίθριας διαφήμισης (DOOH), επιτρέποντας στις μάρκες να υλοποιούν καμπάνιες σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι η ανανεωμένη συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους διαφημιζόμενους και θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή απήχηση του αεροδρομίου.