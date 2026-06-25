Η Κωτσόβολος στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό σε ακριτικά νησιά που επισκέπτεται κάθε Μάιο, συμβάλλοντας στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών για κατοίκους, σχολεία, δομές και τοπικές κοινότητες.

Στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου, η απόσταση είναι μέρος της καθημερινότητας. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες, δομές, εκπαίδευση και επικοινωνία δεν είναι πάντα αυτονόητη. Εκεί, η τεχνολογία μπορεί να αποκτήσει μια διαφορετική αξία: να γίνει εργαλείο σύνδεσης, συμμετοχής και ουσιαστικής στήριξης για τους ανθρώπους και τις κοινότητες. Αυτή την αξία αναδεικνύουν οι «ΔΥΝΑΤΟΙ», το νέο ντοκιμαντέρ της Κωτσόβολος, που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συνεργασία της εταιρείας με την Ομάδα Αιγαίου. Μέσα από τον διάπλου της Ομάδας και τις στάσεις της σε μικρά και ακριτικά νησιά, το ντοκιμαντέρ καταγράφει ανθρώπους, τόπους και στιγμές που φωτίζουν τη σημασία της πρόσβασης στην τεχνολογία εκεί όπου μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά.

Η Κωτσόβολος στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό σε ακριτικά νησιά που επισκέπτεται κάθε Μάιο, συμβάλλοντας στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών για κατοίκους, σχολεία, δομές και τοπικές κοινότητες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, αλλά ως καθημερινό εργαλείο που μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την ενημέρωση και τη σύνδεση των ανθρώπων με τον κόσμο γύρω τους.

Όπως σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, Chief Marketing Officer της Κωτσόβολος «Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν γίνεται προσβάσιμη, χρήσιμη και ουσιαστική για τους ανθρώπους. Με τους “ΔΥΝΑΤΟΥΣ”, συνεχίζουμε την πρωτοβουλία “Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια”, αναδεικνύοντας τη σημασία του να φτάνει η τεχνολογία εκεί όπου μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά: σε σχολεία, δομές, οικογένειες και κοινότητες μικρών και ακριτικών νησιών. Είναι για εμάς μια πρωτοβουλία με ουσία, συνέχεια και ανθρώπινο αποτύπωμα».

Όπως αναφέρει παράλληλα η κ. Ντενίζ Τσιμή, Πρόεδρος της Ομάδας Αιγαίου, «Το ντοκιμαντέρ οι “ΔΥΝΑΤΟΙ” αποτυπώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την ταυτότητα της Ομάδας Αιγαίου: η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ανιδιοτελή προσφορά. Η διαρκής επαφή με συνανθρώπους των νησιών μας είναι μία υπενθύμιση πως, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες, ακριτικές γωνιές του Αιγαίου, η αλληλεγγύη και η συνεργασία μπορούν να γεφυρώσουν κάθε απόσταση. Η σημαντική συνεργασία της Ομάδας Αιγαίου με την Κωτσόβολος ενισχύει αυτή την προσπάθεια, φέρνοντας την τεχνολογία εκεί όπου μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά, ενδυναμώνοντας σχολεία, τοπικούς φορείς και κοινωνίες και αποδεικνύοντας ότι, όταν υπάρχει κοινό όραμα, καμία απόσταση δεν είναι πραγματικά μεγάλη».

Οι «ΔΥΝΑΤΟΙ» είναι μια ιστορία για τους ανθρώπους των μικρών νησιών, για τη δύναμη των κοινοτήτων και για την αξία της τεχνολογίας όταν γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής. Γιατί η τεχνολογία γίνεται πραγματικά δυνατή όταν φτάνει παντού.