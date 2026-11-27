Tο νέο πρότζεκτ της Kourtidis Group , αποτελεί μια conceptual ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται πέντε επιμέρους μεγάλα έργα

Η Kourtidis Group περνά στην επόμενη ημέρα με την QUENVO στο πλευρό της. Το Boutique Creative Agency αναλαμβάνει τη στρατηγική περιεχομένου και την υλοποίησή της για τις εταιρείες του Ομίλου, σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα της ψηφιακής του παρουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Η Kourtidis Group αποτελεί σήμερα έναν πολυβραβευμένο και δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό όμιλο εταιρειών με έδρα την Παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Με σταθερές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους και γεωγραφικές περιοχές και με ισχυρή παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πρωταγωνιστεί 30 χρόνια στον κλάδο των Κατασκευών, του Real Estate, των Επενδύσεων και της Φιλοξενίας, έχει τραβήξει το επενδυτικό ενδιαφέρον από 48 χώρες και ετοιμάζεται για την επόμενη σελίδα της ιστορίας της, που ακούει στο όνομα Alexandrou Chora. Tο νέο μεγάλο πρότζεκτ του Ομίλου, αποτελεί μια conceptual ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται πέντε επιμέρους μεγάλα έργα, τα οποία θα αναπτυχθούν σε συνολική έκταση 1.450.000 τ.μ., και θα συνδυάζουν φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, κατοικία, πολιτισμό, ιστορία, wellness, longevity και αθλητισμό, σε συνεργασία με κορυφαία παγκόσμια τουριστικά brands.

Η QUENVO είναι ένα Boutique Creative Agency με έδρα την Αθήνα, που γεννήθηκε το 2019 και ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για τα πρότζεκτ που έχει αναλάβει, έχοντας να επιδείξει σημαντικές συνεργασίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γραφείο του στην Αθήνα, με παγκόσμιους κολοσσούς κινητών όπως η Motorola και η Honor, με την Bank of Valletta, την ιστορικότερη τράπεζα της Μάλτας, με τον ΑΔΜΗΕ, όπου επιμελείται, μεταξύ άλλων, το TikTok του Οργανισμού μαζί με την Stars Inc.11, καθώς και με πολλά άλλα κορυφαία Brands σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόσφατα, για παράδειγμα, το TikTok της Porcelana απέσπασε 4 βραβεία στα Content Marketing Awards, με 34 χιλιάδες ανθρώπους να το ακολουθούν μέσα σε έναν μόλις χρόνο και εκατοντάδες χιλιάδες να αλληλεπιδρούν μαζί του.