Ενίσχυση υπηρεσιών στον τομέα του B2B Lead Generation, του Sales Intelligence και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η ανάπτυξη μιας B2B επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από το marketing. Εξίσου σημαντικό είναι να βρίσκεις τους κατάλληλους πελάτες και να τους προσεγγίζεις με οργανωμένο τρόπο. Σε αυτό ακριβώς έρχεται να βοηθήσει η Apollo.io, μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες sales intelligence παγκοσμίως, εξυπηρετώντας ακριβώς αυτόν τον σκοπό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η kovald ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την Apollo.io ως επίσημος partner της πλατφόρμας.

Η Apollo.io βοηθά τις B2B επιχειρήσεις να βρίσκουν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά δυνητικούς πελάτες (leads), οργανώνοντας καλύτερα ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Μέσα από μια βάση με περισσότερες από 230 εκατομμύρια επαγγελματικές επαφές και 30 εκατομμύρια εταιρείες, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν πιθανούς πελάτες χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως ο κλάδος, η τοποθεσία, το μέγεθος της εταιρείας, η θέση του επαγγελματία και το επίπεδο ευθύνης του. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες πωλήσεων μπορούν να περιορίσουν την αναζήτησή τους στις εταιρείες και στα στελέχη που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το ιδανικό προφίλ πελάτη τους.

Η λειτουργία της πλατφόρμας, όμως, δεν σταματά στην εύρεση επαφών. Η Apollo.io επιτρέπει τη δημιουργία οργανωμένων ακολουθιών επικοινωνίας, την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων ενεργειών και τον εμπλουτισμό υπαρχόντων δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες σε ένα CRM να παραμένουν πιο πλήρεις και ενημερωμένες. Παράλληλα, μπορεί να συνδεθεί με υπάρχοντα εργαλεία πωλήσεων και CRM, δημιουργώντας μια πιο ενιαία διαδικασία από την αναζήτηση ενός δυνητικού πελάτη έως την επικοινωνία μαζί του.

Όπως αναφέρει ο Konstantinos Lamaj, CEO & Founder της kovald:

«Πολλές B2B επιχειρήσεις γνωρίζουν ποιον θέλουν να προσεγγίσουν, αλλά δεν διαθέτουν πάντα τα κατάλληλα δεδομένα ή μια οργανωμένη διαδικασία για να το κάνουν. Η συνεργασία μας με την Apollo.io μας επιτρέπει να φέρουμε ακόμη πιο κοντά το marketing και τις πωλήσεις, αξιοποιώντας τεχνολογία και δεδομένα με έναν πιο στοχευμένο και πρακτικό τρόπο.»

Η νέα συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών της kovald για B2B επιχειρήσεις, με στόχο όχι απλώς την αύξηση της προβολής τους, αλλά τη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης διαδρομής από τον εντοπισμό μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας έως την πρώτη ουσιαστική επαφή.