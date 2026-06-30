Διευθύντρια Στρατηγικής και Marketing της αλυσίδας

Αποχώρησε από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η διευθύντρια Στρατηγικής και Marketing της αλυσίδας, Ελένη Κεφερλή, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της μετάβασης της εταιρείας στη νέα εποχή, στο πλαίσιο της εξαγοράς από τη Μασούτης.

Σε μήνυμά της προς τους συνεργάτες της, η ίδια αναφέρει τα εξής: «Με την ολοκλήρωση της μετάβασης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στη νέα της εποχή, ολοκληρώνεται και ο δικός μου κύκλος στην εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς από εσάς σε σημαντικές στιγμές για το brand. Για αυτό σας ευχαριστώ θερμά. Από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα εργάστηκα με σεβασμό, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μάρκα που υπηρέτησα. Τους τελευταίους μήνες, η προτεραιότητά μου ήταν να συμβάλλω ώστε η Κρητικός να ολοκληρώσει τη μετάβασή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παραδοθεί στη νέα εταιρεία πιο δυνατή, πιο αναγνωρίσιμη και με ακόμη μεγαλύτερη αξία. Νιώθω ότι αυτός ο στόχος ολοκληρώθηκε και μαζί του ολοκληρώνεται και η δική μου παρουσία. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την επαγγελματική σχέση που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι σε όλους υγεία, δημιουργικότητα και πολλές επιτυχίες στη συνέχεια της διαδρομής σας».

Στο δυναμικό της Κρητικός είχε ενταχθεί το 2020, ενώ η καριέρα της στο λιανεμπόριο μετρά 25 χρόνια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 2001 στη Διεύθυνση Marketing της Carrefour Μαρινόπουλος, όπου και παρέμεινε για 16 χρόνια και εν συνεχεία άνηκε για τρία χρόνια στο δυναμικό της Σκλαβενίτης.