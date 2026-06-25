Για την εταιρία η υπευθυνότητα δεν ξεκίνησε με τον όρο ESG. Αντίθετα, αποτελεί μέρος της ταυτότητας της Εταιρίας εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια.

Η KYKNOS δημοσίευσε την 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη χρήση 2024-2025, αποτυπώνοντας μια επιχειρηματική φιλοσοφία που παραμένει αναλλοίωτη εδώ και 111 χρόνια: να δημιουργεί αξία με διάρκεια για τους ανθρώπους, την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως υποχρέωση συμμόρφωσης, η KYKNOS ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή, Για την εταιρία η υπευθυνότητα δεν ξεκίνησε με τον όρο ESG. Αντίθετα, αποτελεί μέρος της ταυτότητας της Εταιρίας εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η KYKNOS εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα σαν μια «Start-Up 111 Ετών»: με ανοιχτό μυαλό, ταχύτητα προσαρμογής, επένδυση στην καινοτομία και συνεχή διάθεση εξέλιξης.

Η φετινή Έκθεση Βιωσιμότητας αντανακλά αυτή τη φιλοσοφία μέσα από συγκεκριμένα αποτελέσματα:

3% αύξηση κύκλου εργασιών

7,6% αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού

47% αύξηση των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων

135% αύξηση των ωρών εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

27% αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

24% αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

2,2% αύξηση των δαπανών προς Έλληνες προμηθευτές

4% αύξηση της νωπής τομάτας που αξιοποιήθηκε στην παραγωγή.

Παράλληλα, η Εταιρία συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή παρουσία της. Κατά την περίοδο 2024-2025, το 14% του κύκλου εργασιών της προήλθε από εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, με τη Μεγάλη Βρετανία να αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή αγορά της.

Στο εισαγωγικό του σημείωμα στην Έκθεση Βιωσιμότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της KYKNOS, Αχιλλέας Αγγελόπουλος, αναφέρει:

«Οι εταιρίες με μεγάλη ιστορία κινδυνεύουν συχνά να ζουν από το παρελθόν τους. Εμείς επιλέγουμε να λειτουργούμε από το μέλλον μας.

Στα 111 χρόνια παρουσίας της στο ελληνικό επιχειρείν, η KYKNOS συνεχίζει να σκέφτεται και να δρα σαν μια start-up: με ανοιχτό μυαλό, ταχύτητα προσαρμογής και πάθος για καινοτομία.

Πιστεύω βαθιά ότι η επιχειρηματικότητα του μέλλοντος θα κρίνεται όχι μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματά της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο τα επιτυγχάνει, καθώς και από το αν δημιουργεί ανάπτυξη που μπορεί να αντέξει στον χρόνο, στις κρίσεις και στις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Η ιδέα της “Start-Up 111 Ετών” δεν αποτελεί επικοινωνιακό αφήγημα. Είναι μια καθημερινή πειθαρχία απέναντι στον εφησυχασμό. Γιατί η μεγαλύτερη απειλή για μια εταιρία με ιστορία είναι η αίσθηση ότι έχει ήδη πετύχει αρκετά».

Η 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της KYKNOS εκφράζει ανάγλυφα την εικόνα μιας ιστορικής ελληνικής εταιρίας που συνεχίζει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να δημιουργεί αξία με ορίζοντα το μέλλον.